Gobierno de Ecatepec participa en el programa Justicia Casa por Casa del Poder Judicial del Estado de México

El gobierno de Ecatepec, encabezado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, participó en el programa Justicia Casa por Casa del Poder Judicial del Estado de México, realizado en siete comunidades del municipio, donde personal de la institución brindó información, orientación jurídica y servicios judiciales directamente a la población.

Cisneros Coss y Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, realizaron toque de puertas en el fraccionamiento Izcalli Ecatepec, donde dialogaron con colonos y escucharon sus inquietudes en torno a la impartición de justicia y asuntos relacionados.

“Jamás en la historia del Poder Judicial habíamos visto a nuestro presidente (Héctor Macedo García) tocando puertas, atendiendo a los ciudadanos de forma directa. Este es el verdadero cambio y la transformación, acercar la justicia a los ciudadanos. Eso ha sido una experiencia de verdad muy importante para los vecinos en Ecatepec”, afirmó Cisneros Coss.

Expresó: “gracias a nuestro Presidente por esta jornada tan importante, la Justicia Casa por Casa aquí en Ecatepec”.

El magistrado Macedo García se dijo sorprendido “de que hay muchos asuntos (relacionados con el Poder Judicial), que uno espera que no haya y hemos visto asuntos de regularización de inmuebles, violencia familiar, algunos de arrendamiento, de abusos de empresas con los ciudadanos de Ecatepec”.

Justicia Casa por Casa se realizó en San Cristóbal, Ejidal Emiliano Zapata, Izcalli Ecatepec, El Calvario, Boulevares Ecatepec, Vista Hermosa y Héroes Ecatepec Primera Sección, donde brigadas del Poder Judicial tocaron puerta por puerta para dialogar con los colonos, con acompañamiento de representantes del gobierno municipal.

La magistrada Alejandra Almazán, integrante del Órgano de Administración del Poder Judicial de la entidad, quien recorrió calles de Los Héroes Ecatepec Primera Sección, dijo que con este programa buscan acercarse “en cada calle, en cada casa y la gente (…) pueda recibir de nosotros la orientación que se necesita en cuánto a qué hace el Poder Judicial, a qué se dedica, qué es un juez, qué medios tienen ellos para resolver incluso sus controversias sin necesidad de un juicio, como es la mediación”.

Agregó: “la gente no sabe qué hace el Poder Judicial y no es obligación de ellos saberlo. Pero sí es obligación de nosotros, como servidoras y servidores judiciales, informarles, aclarar sus dudas, aclarar sus problemáticas. El deber es de nosotros, como servidores públicos, el acercarnos a las personas para explicarles”.

Fabiola Leticia Amaro Martínez, de Los Héroes Ecatepec Primera Sección, reconoció que “que cuando hablamos del Poder Judicial estamos hablando que ya viene la policía o vienen por alguien o algo, no saben de alguna manera que también es un órgano. Pues qué bueno que están haciendo esta labor, para que la gente conozca y nos informemos”.

En el recorrido participaron también el magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado de México, y Rubén Urdapilleta Ruiz, secretario del Ayuntamiento de Ecatepec, entre otros servidores públicos de ambas instituciones.