Rojo de la Vega reporta 87% del presupuesto de Cuauhtémoc comprometido





La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que 87 por ciento del presupuesto modificado de la demarcación para 2026, equivalente a 3 mil 872 millones de pesos, se encuentra comprometido en contratos vigentes y pago de personal, mientras que 2 mil 651 millones ya fueron pagados, de acuerdo con el desglose financiero con corte al 15 de noviembre que difundió en sus redes sociales.

La publicación se realizó luego de que la alcaldesa no pudiera comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México, debido a los hechos de violencia registrados afuera del recinto legislativo, donde estaba prevista su participación para explicar el ejercicio de los recursos de la demarcación.

El presupuesto aprobado originalmente para Cuauhtémoc fue de 4 mil 464 millones de pesos, pero después de ajustes durante el año aumentó a 4 mil 473 millones.

Sobre los 601 millones de pesos que al 15 de noviembre no se habían ejercido, Rojo de la Vega precisó que tienen compromisos asignados y deberán utilizarse antes del cierre del ejercicio fiscal. De ese monto, 369 millones corresponden a sueldos y prestaciones de noviembre y diciembre; 136 millones, a contratos pendientes de pago, y 66 millones, a gasto centralizado, además de impuestos y otros conceptos.

La alcaldesa explicó que el principal componente del gasto de la demarcación es el pago de personal, al que se destinan 2 mil 528 millones de pesos, recursos con los que se cubren las labores de recolección de basura, reparación de calles y atención de emergencias.

Otros rubros son los servicios, con más de mil millones de pesos para conceptos como energía eléctrica y mantenimiento; 518 millones para obra pública, y 325 millones para materiales e insumos necesarios para el funcionamiento de la alcaldía.

Obra pública y servicios

En el desglose, Rojo de la Vega destacó que los recursos para obra pública pasaron de 135 millones de pesos aprobados inicialmente a 518 millones, debido a asignaciones adicionales y al presupuesto participativo. Señaló que el gasto se realiza conforme avanzan los trabajos.

Mencionó el Fondo de Repavimentación 2026, que contó con 77.5 millones de pesos para trabajos en ocho colonias: Doctores, Obrera, Centro, Santa María Insurgentes, Ex Hipódromo de Peralvillo, San Simón Tolnáhuac, Tránsito y Condesa.

Según el reporte de la alcaldía, al 15 de noviembre estas obras registraban un avance físico de 100 por ciento.

En materia de alumbrado público, informó que entre octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2026 se rehabilitaron o repararon más de 100 mil luminarias mediante el programa Brilla Cuauhtémoc. También reportó la recuperación de más de 500 espacios públicos a través de Renace Cuauhtémoc.

La alcaldesa difundió además la propuesta de presupuesto para 2027, que asciende a 4 mil 927 millones de pesos, cantidad que representa un incremento de 10.4 por ciento respecto al monto originalmente aprobado para 2026.

Argumentó que los recursos solicitados son necesarios para mantener los servicios públicos y cubrir los incrementos en salarios, prestaciones, materiales e insumos, así como otros costos de operación.

La propuesta deberá ser revisada y discutida por el Congreso capitalino, instancia encargada de aprobar el presupuesto de las alcaldías para el próximo ejercicio fiscal.