Posible caída de nieve en CDMX Las bajas temperaturas seguirán presentes en la capital y el Estado de México esta semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reportó que el frío aumentará en la capital y el Estado de México esta semana, pronosticando incluso la posibilidad de caída de nieve para el viernes 27 y sábado 28 de noviembre, mientras que las condiciones lluviosas en la región incrementarán a partir del jueves 26 del mismo mes.

Las bajas temperaturas están relacionadas a la masa de aire ártico del Frente Frío Núm. 8, por lo que las autoridades recomiendan a la población capitalina y residentes de Edomex extremar precauciones ante la llegada de lo que se apunta a ser la primera tormenta invernal de la temporada.

SMN alerta posible caída de nieve en CDMX y Edomex: ¿cuáles serán las principales zonas afectadas?

A través de su canal en WhatsApp, el organismo público informó que se espera un descenso de las temperaturas a partir del jueves 26 de noviembre. No obstante, el verdadero reto para los y las residentes del Valle de México se dará el viernes 27 y sábado 28, ya que el Servicio Nacional Metereológico pronosticó probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas altas de la región.

“Para el día jueves esperamos un descenso de las temperaturas y algunos chubascos, pero para el día viernes esperamos lluvias muy fuertes, condición que prevalecerá para el día sábado con la posibilidad de caída de nieve y aguanieve”, indicó el organismo perteneciente a CONAGUA.

De acuerdo con el pronóstico, principalmente las zonas de mayor altura en la capital y Estado de México enfrentarán las afectaciones del clima; entre ellas se encuentra la Sierra de las Cruces y alcaldías como:

Tlalpan.

Magdalena Contreras.

Cuajimalpa .

Álvaro Obregón.

En caso de que residas en alguna de estas zonas, o te traslades por cuestión de estudios o trabajo, procura usar ropa abrigada, cubrebocas y prevenir el uso de sombrilla o impermeable para proteger tu salud.

¿Cuántos Frentes Fríos tendrá México este diciembre de 2026?

Según ha explicado el organismo metereológico y otras fuentes especializadas, el fenómeno climatológico El Niño ha influido en el número de sistemas frontales, por lo que se prevén más tormentas invernales en México durante la temporada.

De manera oficial, el solsticio de invierno ocurrirá hasta el 21 de diciembre en el hemisferio norte, no obstante, el país ya enfrenta la temporada de bajas temperaturas intensas que tiene su inicio desde el mes de septiembre.

Hasta el momento, el SMN ha previsto 9 frentes fríos para diciembre de 2026 en México. De esta manera, el último mes del año se convierte en el periodo con más sistemas climatológicos de este tipo durante la temporada 2026-2027.