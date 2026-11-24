Operación Basílica 2026 La alcaldía Gustavo A. Madero presentó una alternativa de acceso vehicular a residentes zonas cercanas a la Basílica.

A casi dos semanas de la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe el próximo sábado 12 de diciembre de 2026, las autoridades de la Ciudad de México anticipan las afectaciones vehiculares que surgirán a raíz de las peregrinaciones con una nueva medida reservada para residentes de la alcaldía Gustavo A. Madero, con el objetivo de agilizar la movilidad de la zona una vez que emprendan las movilizaciones de feligreses en la capital.

La opción presentada por la dependencia se trata de un Tarjetón de Acceso Vehicular por el Operativo Basílica 2026 que permitirá el libre acceso vehicular a vecinos y vecinas de las colonias cercanas al recinto, ubicado en Villa Gustavo A. Madero.

Acceso vehicular durante peregrinaciones por el Día de la Virgen de Guadalupe: ¿en qué zonas de la GAM aplica?

Cada 12 de diciembre los y las creyentes del país, así como otras regiones extranjeras, se movilizan hacia la Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México para presentar su respeto y fe durante las celebraciones guadalupanas que inician incluso semanas antes del día oficial.

Sin embargo, las peregrinaciones también representan afectaciones importantes en la circulación vehicular de las personas vecinas del recinto, por lo que la alcaldía Gustavo A. Madero presentó el trámite de acceso vehicular para residentes de las siguientes colonias:

Martín Carrera.

Estrella.

Tepeyac.

Insurgentes.

Guadalupe Insurgentes.

Guadalupe Tepeyac.

Tepeyac.

Industrial.

Aragón La Villa.

Si vives en Martín Carrera, Estrella, Tepeyac Insurgentes, Guadalupe Insurgentes, Guadalupe Tepeyac, Tepeyac, Industrial o Aragón La Villa, tramita gratis tu Tarjetón de Acceso Vehicular por el Operativo Basílica 2026. 📌Consulta los puntos de entrega en la imagen y los horarios https://t.co/Gnl7REO4t4 — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) November 23, 2026

Con esta medida, las autoridades de la dependencia buscan agilizar la movilidad de la zona y reducir las complicaciones en la rutina diaria de las personas que habitan en las inmediaciones de la Basílica durante este periodo de peregrinaciones masivas.

En caso de que la colonia de tu domicilio esté en la lista mencionada, deberás tramitar tu Tarjetón de Acceso Vehicular para poder acceder con mayor facilidad a tu hogar, por el contrario, tus trayectos de salida o regreso podrán verse afectados en las siguientes semanas.

Trámite Tarjetón de Acceso Vehicular por el Operativo Basílica 2026: horarios y sedes de registro

El periodo para llevar a cabo el trámite de tu acceso vehicular en Gustavo A. Madero debido a las peregrinaciones del Día de la Virgen de Guadalupe arrancó ayer lunes 23 de noviembre y cerrará el sábado 5 de diciembre, por lo que deberás recurrir a las zonas de atención con los documentos siguientes:

Identificación oficial vigente y con fotografía.

vigente y con fotografía. Tarjeta de circulación .

. Comprobante de domicilio.

Mientras que los puntos de entrega habilitados por las autoridades, son:

Explanada de la alcaldía , ubicada en la colonia Villa GAM, calle 5 de febrero y esquina con Vicente Villada.

, ubicada en la colonia Villa GAM, calle 5 de febrero y esquina con Vicente Villada. Parque María Teresa , que se encuentra en la calle Granate de la colonia Estrella.

, que se encuentra en la calle Granate de la colonia Estrella. Parque María Luisa , en la colonia Industrial, calle María Luisa esquina con Fundidora de Monterrey.

, en la colonia Industrial, calle María Luisa esquina con Fundidora de Monterrey. Entrada del Deportivo 18 de Marzo, la cual se encuentra en calle Habada S/N, colonia Tepeyac Insurgentes.

El horario de servicio es de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas, mientras que la atención de los sábados será de 09:00 a 13:00 horas, tiempo local; el domingo es el único día que no proveerá servicio a las personas interesadas.