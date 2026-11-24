Festival de Globos de Cantoya

La diputada local de Morena, Judith Vanegas Tapia, presentó una iniciativa para declarar el 29 de noviembre de cada año como el Día de las y los Artesanos del Globo de Cantoya de la Ciudad de México, con el propósito de reconocer su trabajo en la preservación de esta tradición, así como su contribución a la identidad cultural de los pueblos y barrios originarios.

La legisladora detalló que la elaboración de globos de Cantoya representa una manifestación del patrimonio cultural inmaterial que se ha conservado y transmitido de generación en generación, particularmente en comunidades como San Agustín Ohtenco, en la alcaldía Milpa Alta, donde cada año se realiza un festival dedicado a esta expresión artesanal.

Explicó que el Festival del Globo de Cantoya se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos, y se ha convertido en una actividad que involucra a familias enteras, así como a niñas, niños y jóvenes que aprenden de sus antecesores las técnicas para diseñar, elaborar y elevar estas piezas.

Vanegas Tapia recordó que, de acuerdo con las creencias tradicionales, los globos elaborados con papel china, madera y telas, que se elevan mediante aire caliente, simbolizan el acompañamiento de las almas de los fieles difuntos hacia su descanso. Por ello, sostuvo que esta práctica no sólo tiene un componente artístico, sino también un significado cultural y comunitario.

La representante de Milpa Alta y Tláhuac destacó que esta tradición ha logrado trascender el ámbito local y nacional, pues el festival realizado en Milpa Alta ha contado con la participación de representantes de países como Brasil, Ecuador, Colombia y Argentina, quienes han compartido sus propuestas y experiencias en torno a la elaboración y elevación de globos.

Consideró que este encuentro ha contribuido a proyectar la riqueza cultural de la capital, además de impulsar el turismo y generar espacios de convivencia entre distintas comunidades.

Sin embargo, advirtió que, pese a su valor histórico, artístico y social, las personas que mantienen viva esta tradición no cuentan con un reconocimiento institucional específico que permita visibilizar su labor, fortalecer la transmisión de sus conocimientos y garantizar la continuidad de esta expresión cultural.

La diputada señaló que uno de los principales desafíos para preservar el patrimonio cultural inmaterial es precisamente la falta de reconocimiento de quienes lo mantienen vigente, pues la continuidad de estas manifestaciones depende de las comunidades y de los artesanos que conservan las técnicas tradicionales y las enseñan a las nuevas generaciones.

En el caso de los globos de Cantoya, sostuvo que el trabajo de los artesanos va más allá de fabricar una pieza, ya que son portadores de conocimientos especializados, promotores de la identidad comunitaria y actores fundamentales para preservar una expresión que forma parte del patrimonio vivo de la Ciudad de México.

Por ello, consideró necesario que las autoridades capitalinas adopten medidas institucionales que permitan consolidar una política pública para proteger estas prácticas, fortalecer la identidad de las comunidades y garantizar el ejercicio de los derechos culturales.