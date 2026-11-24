Cuauhtémoc entregará apoyos económicos a mujeres que enfrentan violencia





La alcaldía Cuauhtémoc entregará este 25 de noviembre apoyos económicos a mujeres que enfrentan situaciones de violencia y mantienen procesos legales, como parte del programa social “Contra la Violencia, Avánzale”, informó la demarcación.

La entrega será encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha con la que comienzan los 16 días de activismo contra la violencia de género, que concluirán el próximo 10 de diciembre.

Los recursos tienen como propósito ayudar a las beneficiarias a continuar sus procesos legales y contar con respaldo económico durante la atención de los casos de violencia que enfrentan.

Como parte de la conmemoración, la demarcación anunció la realización de más de 20 actividades dirigidas a visibilizar las distintas formas de violencia contra las mujeres y acercarles herramientas de atención, acompañamiento y desarrollo.

Las acciones previstas son la presentación de los avances del Centro de Formación para Mujeres “Las Amazonas”, espacio donde se imparten capacitaciones en diferentes oficios para que las participantes adquieran habilidades que les permitan generar ingresos y avanzar hacia su autonomía económica.

La agenda también contempla espacios de participación para las vecinas, el encendido de iluminación alusiva al 25N en el edificio de la alcaldía y una rodada ciclista con destino a la Glorieta de Cuitláhuac.

La alcaldía señaló que, aunque los 16 días de activismo concentran las actividades de sensibilización entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, los servicios de atención a mujeres que enfrentan violencia se mantienen de manera permanente en la demarcación.