Presenta Azucena Cisneros resultados de estrategia contra la violencia

La estrategia Cruzada Violeta 360, implementada por el gobierno de Ecatepec para prevenir y atender la violencia familiar, ha permitido visitar más de 124 mil viviendas en 126 comunidades del municipio, donde se han brindado alrededor de 9 mil 500 atenciones, ello, como parte de las acciones para promover la denuncia y acercar los servicios de apoyo a las mujeres y sus familias.

La estrategia fue puesta en marcha en agosto de este 2026 por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, con la meta inicial de recorrer 150 mil viviendas.

En conferencia de prensa, el gobierno municipal presentó los primeros resultados de esta estrategia, del periodo de agosto - septiembre, que contempla recorridos casa por casa para informar a la población sobre los distintos tipos de violencia, orientar a posibles víctimas y darles acompañamiento para denunciar.

“Esta estrategia sigue la ruta de nuestra presidenta Claudia Sheinbum... construimos la seguridad de abajo hacia arriba, desde las casas, con las mujeres”, dijo, al asegurar que el Gobierno tiene una visión clara: prevenir, atender y acompañar.

Durante la conferencia, Cineros Coss aprovechó para informar que el 6 de diciembre, a las 11:00 horas, presentará su informe de actividades de este año; que confirmará lo que se ha construido.

¿En qué consiste la iniciativa?

La iniciativa busca intervenir directamente en las comunidades, bajo el argumento de que la violencia familiar no debe considerarse un asunto privado, sino un delito que requiere atención de las autoridades.

Como parte de las acciones, brigadas municipales recorren las colonias para romper el silencio alrededor de las agresiones que ocurren dentro de los hogares, informar sobre las alternativas de protección y acercar a las mujeres a las instancias de atención.

Además de las visitas domiciliarias, contempla la colocación de información preventiva en comercios, mercados, escuelas y espacios públicos, así como la activación de redes comunitarias, comités vecinales y el uso de la aplicación Red Violeta.

En caso de identificar situaciones de violencia, el gobierno municipal brinda atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento para formalizar las denuncias ante las autoridades correspondientes.