Cuauhtémoc reutiliza más de 900 macetas y cuatro mil litros de residuos de ofrendas

La alcaldía Cuauhtémoc recuperó más de 900 macetas y alrededor de 4 mil litros de flores, tierra y otros residuos vegetales mediante la campaña “De la Ofrenda a la Composta”, con la que busca reutilizar los materiales de las celebraciones de Día de Muertos en sus huertos urbanos.

La jornada reunió a 83 participantes en dos puntos de recepción, la explanada de la alcaldía y el Huerto de las Niñas y de los Niños, ubicado en la colonia San Simón Tolnáhuac. Debido a la respuesta de los vecinos, la demarcación amplió el periodo de recepción de materiales.

Las macetas recolectadas serán utilizadas nuevamente, mientras que las flores de cempasúchil, semillas, tierra y demás residuos vegetales se destinarán a la elaboración de composta para nutrir los huertos urbanos de la alcaldía.

Como parte de la actividad, las personas que entregaron sus materiales recibieron más de 200 plantas cultivadas en los propios huertos de la demarcación.

La campaña fue coordinada por la Dirección General de Servicios Urbanos, encabezada por Mauricio González González, y tuvo como propósito dar un segundo uso a los elementos de las ofrendas que, una vez concluidas las celebraciones, suelen desecharse.

De esta manera, los materiales recolectados se incorporarán a los espacios de cultivo de la alcaldía, mientras que parte de las plantas producidas en esos mismos huertos fueron entregadas a los participantes para llevarlas a sus hogares.