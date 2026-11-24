Reúne carrera de Huixquilucan a más de mil 200 participantes





Más de mil 200 personas participaron en la segunda edición de la carrera “Yo corro para sentirme vivo”, realizada en Huixquilucan el domingo 22 de noviembre, con recorridos por las instalaciones de la Universidad Anáhuac Campus Norte y el circuito Barranca del Negro.

La actividad deportiva, organizada por el Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, ofreció dos modalidades: una carrera de cinco kilómetros y una caminata de tres kilómetros. Ambas tuvieron como punto de salida y meta el estadio de la Universidad Anáhuac Campus Norte.

El evento comenzó a las 8:00 horas y convocó a participantes de distintas edades, quienes se sumaron a la jornada que tuvo como propósito fomentar la actividad física y la convivencia familiar.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, agradeció la respuesta de los asistentes y destacó la importancia de generar espacios para que la población incorpore el ejercicio a sus actividades cotidianas.

La competencia contó con cronometraje electrónico mediante chip, puntos de hidratación y servicio médico durante el recorrido. Los participantes recibieron una playera y un número oficial, mientras que al cruzar la meta obtuvieron una medalla conmemorativa. También se distribuyeron agua, bebidas isotónicas y plátanos.

La inscripción no tuvo costo, como parte de las actividades impulsadas por el gobierno municipal para ampliar la participación ciudadana en eventos deportivos y recreativos.

Amplían infraestructura deportiva

En el marco de estas acciones, el Ayuntamiento informó sobre la ampliación de la infraestructura destinada a la actividad física en el municipio.

Los proyectos mencionó fueron la puesta en marcha de la segunda etapa de la Unidad Deportiva “El Plan”, ubicada en la Zona Tradicional, así como la instalación de más de 40 gimnasios de calistenia al aire libre en diferentes puntos de Huixquilucan.

El director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Germán Anaya Viteri, señaló que estas actividades forman parte de las acciones respaldadas por la administración municipal para promover el deporte entre la población.