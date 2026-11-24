Brugada anuncia inversión de 400 millones de pesos para transformar cárceles de CDMX Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha (Graciela López Herrera)

El Gobierno de la Ciudad de México destinará 400 millones de pesos durante 2027 para continuar con la rehabilitación de los centros penitenciarios e implementar un nuevo modelo de reinserción social.

Dicha pauta contempla educación, capacitación laboral, atención médica, salud mental y acompañamiento para las personas que recuperen su libertad.

La estrategia, denominada Alas de Colibrí, que significa Autonomía, Libertad, Acompañamiento y Segundas Oportunidades, busca modificar las condiciones de internamiento de más de 27 mil personas privadas de la libertad y establecer mecanismos para facilitar su reincorporación a la sociedad y evitar la reincidencia delictiva.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que el programa tendrá una inversión inicial de 200 millones de pesos, ejercidos durante este año en trabajos de mantenimiento y mejoramiento de instalaciones penitenciarias, a los que se sumarán los 400 millones previstos para 2027.

El nuevo esquema comenzará en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Posteriormente, durante el primer año de implementación, se extenderá a los reclusorios Oriente, Norte y Sur, para después abarcar los demás centros penitenciarios de la capital.

Al respecto, Clara Brugada señaló que el propósito es modificar la concepción de las cárceles y convertirlas en espacios donde, además de cumplir las sanciones establecidas por la ley, las personas puedan acceder a herramientas para reconstruir sus proyectos de vida.

“Una sociedad no es más justa por tener más cárceles, ni es más segura simplemente por tener más personas encerradas”, sostuvo.

Aclaró que el modelo no representa una política de impunidad, pues quienes cometan delitos deberán asumir su responsabilidad y cumplir las sanciones correspondientes.

También afirmó que las víctimas deben permanecer en el centro de las políticas de justicia, mediante la verdad, la reparación del daño y garantías de no repetición.

Educación, empleo y atención fuera de prisión

La estrategia contempla seis ejes, que incluyen dignidad, seguridad y bienestar; desarrollo educativo; trabajo digno; derecho a la salud; defensa y acceso a la justicia, y definiciones para transformar los proyectos de vida.

Las acciones previstas son garantizar atención médica en los tres niveles, desarrollar un programa de salud mental y bienestar emocional, ampliar el acceso a educación básica y media superior, así como gestionar la participación de universidades públicas para ofrecer estudios superiores dentro de los centros penitenciarios.

En materia laboral, el gobierno capitalino buscará establecer acuerdos con empresas para desarrollar programas de capacitación y empleo dentro de las prisiones, con la intención de que las personas puedan incorporarse al mercado laboral una vez que recuperen su libertad.

“Qué mejor que hablar con las empresas, para que desde dentro ellos vayan aprendiendo los oficios, las tareas que puedan llevar a cabo allá dentro y que cuando salgan tengan un empleo que los esté esperando”, expuso Brugada.

También se instalarán oficinas permanentes de reinserción social en los centros penitenciarios y se ofrecerá asesoría y representación jurídica a las personas internas.

Para quienes egresen, se prevé un programa social de apoyo durante su proceso de recuperación de autonomía económica, así como su incorporación a esquemas de emprendimiento, Capital Semilla y formación de cooperativas.

El acompañamiento incluirá orientación individualizada para facilitar el acceso a programas sociales, vivienda, atención médica y bienestar emocional.

Clara Brugada agregó que se transformará el actual Instituto de Reinserción Social en una oficina dependiente de la Jefatura de Gobierno, con la responsabilidad de coordinar a las distintas secretarías involucradas. Ángela Guerrero Alcántara, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el trabajo con personas privadas de la libertad, estará al frente de esta tarea.

La directora del organismo explicó que el modelo se fundamenta en la Ley Nacional de Ejecución Penal y en la coordinación entre dependencias responsables de educación, trabajo, salud, economía y desarrollo social.

“Privar de la libertad no es privar de derechos”, afirmó, al señalar que la reinserción debe funcionar como una política de Estado y no quedar a cargo de una sola institución.

Además, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que durante este año se han destinado más de 176 millones de pesos a infraestructura de seguridad, incluidos sistemas de circuito cerrado, videovigilancia e inhibidores de señal. Estos últimos ya fueron instalados en seis centros penitenciarios.

Añadió que, desde el inicio de la administración, se han realizado más de 54 mil operativos ordinarios de inspección y 318 extraordinarios, que permitieron decomisar más de seis mil teléfonos celulares, 29.5 kilogramos de droga y más de 10 mil dosis de distintas sustancias.

Del mismo modo, 141 personas privadas de la libertad consideradas un riesgo para la seguridad de los centros capitalinos fueron trasladadas a penales federales.

El funcionario adelantó que a partir de enero de 2027, mil 213 trabajadores que actualmente desempeñan funciones administrativas pasarán a ser policías penitenciarios, con el grado de policía segundo y las prestaciones correspondientes a la carrera policial.

También informó que desde octubre se han abierto 305 carpetas de investigación por conductas contrarias a la normatividad interna y se ha colaborado con la Fiscalía capitalina para ejecutar tres órdenes de aprehensión contra personal penitenciario.

Clara Brugada sostuvo que la reinserción debe continuar después de abandonar la prisión, pues la mayoría de las personas regresará a sus barrios y comunidades.

“La pregunta no es si regresan, sino en qué condiciones van a volver”, señaló.

La mandataria anunció además que solicitará a la Comisión de Derechos Humanos capitalina acompañamiento para realizar una audiencia ciudadana afuera de algún reclusorio, durante los días de visita, con el propósito de escuchar a las familias de las personas internas y conocer sus necesidades.

La jefa de Gobierno afirmó que la administración buscará que las cárceles dejen de reproducir condiciones de exclusión y se conviertan en espacios de acceso a derechos y oportunidades.

“Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad”, concluyó.