IECM prepara plataforma para consultar perfiles de candidaturas en 2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) prepara la implementación del sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, con el que la ciudadanía podrá consultar información curricular y de identidad de las personas que contenderán por cargos de elección popular.

La herramienta tiene como objetivo facilitar el acceso a los perfiles de las candidaturas, promover la transparencia y contribuir a que los electores cuenten con elementos para emitir un voto informado y razonado. También permitirá generar información estadística sobre las personas candidatas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

El desarrollo tecnológico de la plataforma se realizará con personal y recursos propios del Instituto. Esta etapa comprende el análisis, diseño, construcción y pruebas internas, actividades programadas entre septiembre y diciembre de 2026.

Posteriormente, se elaborará un manual y se preparará el sistema para su operación conforme al calendario del proceso electoral.

Entre enero y marzo de 2027, el IECM prevé capacitar al personal técnico operativo, partidos políticos, candidaturas, aspirantes sin partido y personas responsables de difundir la herramienta.

Durante ese periodo también se habilitarán cuentas de acceso, se distribuirán manuales de uso y se proporcionará asesoría técnica para facilitar la captura de información y atender posibles sustituciones de candidaturas a lo largo del proceso.

La Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización del IECM estará a cargo de supervisar y verificar que la información sea registrada. Para ello, notificará a los partidos políticos y a las candidaturas sobre los datos incompletos o pendientes de captura.

En caso de incumplimiento, las situaciones correspondientes serán informadas al Consejo General del Instituto, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Difusión durante las campañas

La estrategia de difusión de “Candidatas y Candidatos, Conóceles” está prevista entre abril y junio de 2027, mediante las redes sociales institucionales, medios de comunicación y organismos de la sociedad civil.

El IECM también contempla establecer mecanismos de colaboración con las alcaldías, autoridades electorales e instituciones públicas para ampliar el alcance de la plataforma y facilitar su consulta entre la población.

El organismo elaborará informes sobre el avance en la captura de información durante abril y mayo de 2027, además de un reporte final con resultados cuantitativos y cualitativos.

La entrega de este último documento al Instituto Nacional Electoral (INE) deberá realizarse a más tardar el 30 de octubre de 2027.

La implementación del sistema responde a las disposiciones del Reglamento de Elecciones del INE y a los lineamientos establecidos en el acuerdo INE/CG616/2022.