Pone en marcha Edomex operativo para atender a migrantes durante temporada invernal

El Gobierno del Estado de México puso en marcha el Programa Migrante Mexiquense, operativo de invierno 2026-2027 que busca brindar orientación, asistencia y seguridad a los connacionales que regresan a sus comunidades de origen durante la temporada de fin de año.

El dispositivo, vigente del 23 de noviembre al 31 de diciembre, contempla la instalación de 14 módulos de atención en puntos estratégicos de la entidad, cinco de ellos con personal reforzado de distintas dependencias estatales.

Los módulos con mayor presencia institucional se encuentran en Atlacomulco, Tepotzotlán, Toluca, Tenango del Valle y Temascaltepec. En estos puntos, los migrantes podrán solicitar orientación, asistencia vial, atención médica e información turística, además de apoyo ante posibles situaciones de riesgo.

En el operativo participan la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Secretaría de Seguridad estatal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Salud, entre otras dependencias, con acciones de acompañamiento y vigilancia en las principales carreteras.

Como parte de las medidas para facilitar el tránsito de los connacionales, el programa Hoy No Circula no se aplicará a los vehículos con placas extranjeras y permiso temporal vigente del 23 de noviembre de 2026 al 8 de enero de 2027.

Las autoridades estatales también habilitaron líneas telefónicas para proporcionar información y orientación a quienes requieran asistencia durante su estancia o recorrido por territorio mexiquense.

Desde Estados Unidos y Canadá, los interesados pueden comunicarse al 1 877 399 5005, mientras que desde México está disponible el número 800 696 9696.

El programa busca facilitar el regreso de las familias mexiquenses que residen en el extranjero y reforzar las condiciones de seguridad durante su tránsito por la entidad en el periodo vacacional de invierno.