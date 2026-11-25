¿Dónde comprar tu arbol de Navidad natural en CDMX? Conoce estos lugares para llevarte el tuyo a casa (Pexels)

La Navidad está más cerca de lo que crees y, con ello, muchas familias buscan llenar cada rincón de sus hogares con el espíritu navideño, decorando entre figuras de Santa Claus, osos polares, botas rojas colgando y luces en ventanas.

Como toque especial de la temporada no puede faltar el icónico árbol de Navidad, cubriendo la casa con ese aroma fresco a pino natural que reúne a toda la familia.

Si este año optas por conseguir un pino natural y vivir la experiencia de elegir tu propio árbol familiar, aquí conocerás cuáles son los mejores lugares para encontrarlo en la Ciudad de México y sus alrededores.

¿Cuáles son los mejores lugares para comprar un árbol de Navidad natural en la CDMX?

Pinos de Navidad Xoxotla

En pinos de navidad Xoxotla puedes conseguir el corte ideal para adornar tu sala esta Navidad. Este rancho se encuentra ubicado en el kilómetro 17 de la carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

Los costos de los ejemplares van desde los 1,600 hasta los 4,200 pesos, dependiendo de la altura del pino. Además, en la compra de tu árbol, el lugar brinda de regalo a sus clientes una botella de jugo de arándano para acompañar la cena navideña.

Árboles de Navidad El Maninal

Arboles de Navidad El Maninal es un vivero y bosque de cultivo ubicado al sur de la CDMX, exactamente en Cerrada Pie del Maninal, kilómetro 17.5 de la zona de Ampliación San Miguel Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

Cuenta con un horario de atención de 09:00 a 17:00 horas y destaca por ser un espacio pet-friendly, por lo que puedes llevar a tu mascota sin ningún problema mientras eliges tu pino. Los precios van desde los 1,200 pesos, variando según la especie, altura y tamaño del ejemplar.

Bosque de los Árboles de Navidad

Ubicado sobre la carretera México-Cuautla, en el kilómetro 53.5 (en Amecameca, muy cerca de la CDMX), el Bosque de los Árboles de Navidad es uno de los destinos más conocidos y tradicionales gracias a su entorno y paisaje natural, además de contar con su extensión en Bosque De Los Arboles De Navidad 2 Sección.

En este sitio el costo por ejemplar supera los 1,500 pesos aproximadamente, ofreciendo a las familias un paseo completo rodeado de naturaleza para elegir y cortar su propio pino.