Violencia familiar cdmx

Lidia, de 26 años, acudió a una agencia del ministerio público de la Ciudad de México a presentar una denuncia por violencia familiar. Había sido amenazada con arma de fuego por su concubino, también fue encadenada y encerrada al interior de un pequeño cuarto en renta, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Se abrió una carpeta de investigación, identificándose desde el inicio a su agresor. Tras las primeras diligencias, se logró la orden de aprehensión, pero en las horas previas a ejecutarse, Lidia desistió y pidió al MP olvidar el asunto.

El 54 por ciento de los casos críticos de violencia familiar contra la mujer son archivados a petición de la propia víctima, según datos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Se actualiza un “caso crítico” cuando la mujer fue estrangulada o asfixiada, sufrió lesiones graves, recibió intimidaciones con armas, fue retenida o secuestrada o sus hijos también fueron amenazados o agredidos. En suma, se le considera en riesgo de feminicidio, es decir, un preludio a la muerte. Cuando se presentan dos o más de estas condiciones, la Fiscalía de Investigación de este delito etiqueta el caso con el color violeta, por la peligrosidad extrema.

De enero a octubre de este año, la institución ha abierto mil 334 carpetas de investigación de este tipo, pero sólo se han judicializado 226, el 16.94 por ciento. Es rubro con la más alta impunidad, al menos en la capital del país.

La diferencia con otros ilícitos es notoria: en el tema de feminicidios y transfeminicidios, por ejemplo, se han contabilizado 34 en el periodo enero-octubre de 2026 y 33 se han judicializado (97 por ciento de judicialización); en delitos sexuales -violación, abuso, acoso y prácticas contra la intimidad- se han iniciado 3 mil 548 carpetas, y 2 mil 294 se han judicializado (casi el 65 por ciento).

“La violencia familiar tiene la mayor incidencia en la Ciudad de México, es el delito que más nos ha costado sangre para aumentar tazas de judicialización, para cumplimentar órdenes de aprehensión, hay muchas inercias difíciles de romper. La violencia familiar no permite actos reparatorios: la judicializas, la determinas o la acumulas por años en pilas de expedientes”, aseguró la Fiscal General Bertha María Alcalde, durante el informe “Avances y desafíos en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia”.

El documento fue presentado en un foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el marco del llamado 25 N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

“En estos casos hay que avanzar rápido para una vinculación, no esperar meses, por eso se creó una Agencia de Casos Críticos, la idea es tener plazos más reducidos, lograr órdenes de aprehensión y medidas de prevención inmediatas, pero en judicialización sí nos estábamos quedando cortos, en tiempos y atención”, refirió Alcalde Luján.

“¿Por qué no estamos implementando la judicialización como quisiéramos? En un gran número de casos, más de la mitad, las mujeres deciden no continuar. Estamos viendo tristemente que en los casos más críticos contra mujeres es donde más se da este fenómeno, en los casos más críticos las mujeres se echan para atrás”.

CONVENCER EN CASA. La Fiscalía debió implementar un nuevo mecanismo para exhortar a las mujeres a seguir con la denuncia. Se trata de “células interdisciplinarias” conformadas por personal especializado -participan también funcionarios de la Secretaría de las Mujeres-, las cuales acuden a casa de las víctimas.

“Es convencerlas de continuar, preguntarles qué necesitan, decirles que la autoridad conoce que han sido víctimas de violencia y darles un número de contacto”, describió la Fiscal.

De los mil 334 casos críticos, se ha recurrido a la visita de células interdisciplinarias en 716 ocasiones.

Lujan habló de 27 casos diarios en promedio de violencia familiar contra las mujeres, lo cual arrojaría más de 8 mil en el lapso de enero a octubre de este año, aunque sólo alrededor del 16 por ciento son considerados “críticos” y con riesgo feminicida.

FRANJA DE MARGINACIÓN. Durante el informe, sobresalió otra arista: el nexo de la violencia con la precariedad y la dependencia económica: más golpizas, más heridas múltiples, más amagos con armas e intentos de ahorcamiento en franjas marginadas.

Los nombres de Azucena, Hortensia, María de Jesús, Victoria, Emma, Margarita, Claudia, Fanny, Alejandra, Luisa, Laura, Ericka y decenas más se multiplicaron en una casilla, la de Iztapalapa.

La Fiscalía analizó 753 carpetas de casos críticos y el 21 por ciento de los casos se registró en territorio iztapalapense; le siguieron los expedientes en Gustavo A. Madero (12 por ciento) y en Álvaro Obregón (10 por ciento).

En este campo, a decir de Alcalde, los retos son mayúsculos…

“El primer reto es que el tipo penal de violencia familiar tiene distintas caras, se metían ahí mismo conflictos entre hermanos, primos, tíos, abuelos, lo que no permitía visibilizar la violencia contra mujeres, por eso se creó la Agencia de casos críticos, violencia perpetrada por parejas o ex parejas. Hay una práctica de los propios abogados de recomendar el inicio de carpetas, por eso estamos plagados de casos superficiales. Si nos inflamos de carpetas, perdemos lo elemental: una mujer golpeada, amenazada, que requiere atención inmediata”.

A la par, se abrió una Unidad de Atención Temprana:

“Se aumentó el personal, porque con buenas intenciones no se solucionan las cosas, las políticas deben reflejarse en presupuesto. Es difícil lidiar con una institución de 14 mil personas. En medidas de protección no es que seamos la panacea… Hay un número enorme de medidas, las de la Ley de Acceso (de las mujeres a una vida libre de violencia) no tienen ni vigencia, son eternas, sólo se generan cúmulos de expedientes y se pierde el foco de los casos más graves”.

La investigación burocrática es otro de los desafíos: menos oficios y más diligencias concretas. Por eso en este N-25 se presentará un nuevo Manuel de Investigación en Casos de Violencia Familiar, con criterios más homologados.

La apuesta es menos casos como el de Lidia, menos miedos, menos coerciones, menos silencios, menos perdones obligados…