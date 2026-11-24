Alas Colibrí Clara Brugada dio a conocer un nuevo modelo de reinserción social que incluye mejoras en cárceles, educación universitaria y programas de empleo para personas privadas de la libertad. (Especial)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó Alas Colibrí, el nuevo modelo penitenciario y de reinserción social de la Ciudad de México, una estrategia que busca transformar los centros de reclusión mediante un enfoque basado en derechos humanos, educación, trabajo y acompañamiento para las personas privadas de la libertad.

Durante el anuncio, la mandataria afirmó que las cárceles deben dejar de ser espacios de exclusión para convertirse en lugares de reeducación, salud, cultura, trabajo y reconstrucción de proyectos de vida, con el objetivo de reducir la reincidencia y fortalecer la seguridad pública.

“No podemos seguir construyendo prisiones para encerrar los problemas que no somos capaces de resolver como sociedad”, sostuvo.

Brugada subrayó que el nuevo esquema no implica impunidad, ya que quienes cometen un delito deben cumplir las sanciones previstas por la ley, pero insistió en que la prisión no puede convertirse en una condena permanente a la marginación.

¿Qué es Alas Colibrí?

El modelo Alas Colibrí se implementará bajo un esquema denominado 6D’s, que busca garantizar derechos y oportunidades para las más de 27 mil personas privadas de la libertad en la capital.

Los seis ejes son:

Dignidad, seguridad y bienestar.

Desarrollo educativo.

Trabajo digno.

Derecho a la salud.

Defensa y acceso a la justicia.

Definiciones para transformar los proyectos de vida.

La estrategia también contempla acompañamiento para quienes recuperen su libertad mediante programas de empleo, emprendimiento, acceso a vivienda, atención médica y apoyo psicológico.

Invertirán 400 millones de pesos adicionales en cárceles de la CDMX

La jefa de Gobierno anunció que en 2027 se destinarán 400 millones de pesos adicionales para rehabilitar los centros penitenciarios de la Ciudad de México, recursos que se sumarán a los 200 millones de pesos ya ejercidos en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Las obras incluyen mejoras en instalaciones hidrosanitarias, celdas, baños, áreas deportivas, espacios culturales, consultorios médicos y acciones de protección civil para dignificar las condiciones de los centros penitenciarios.

Educación universitaria y empleo dentro de las cárceles

Como parte del nuevo modelo, el Gobierno capitalino convocará a universidades públicas para ofrecer licenciaturas gratuitas dentro de los centros penitenciarios y fortalecer la educación básica, media superior y la certificación de competencias laborales.

También se impulsarán convenios con empresas e industrias para crear programas de capacitación y empleo, con el propósito de que las personas privadas de la libertad desarrollen habilidades que faciliten su incorporación al mercado laboral al concluir sus sentencias.

Además, se integrará un equipo de educadores y talleristas para promover procesos de sensibilización, prevención de la violencia y nuevas formas de convivencia.

Instituto de Reinserción Social dependerá directamente de la Jefatura de Gobierno

Clara Brugada anunció que el Instituto de Reinserción Social será transformado en una oficina adscrita directamente a la Jefatura de Gobierno y estará encabezada por Ángela Guerrero Alcántara.

La nueva instancia coordinará las políticas de reinserción con todas las dependencias del Gobierno capitalino y contará con oficinas permanentes dentro de cada centro penitenciario para brindar asesoría y seguimiento a las personas privadas de la libertad.

Anuncian preliberación de 20 mujeres por el 25N

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la mandataria también instruyó la preliberación de 20 mujeres privadas de la libertad, mediante un trabajo coordinado con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno y la Comisión de Derechos Humanos local.

La consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, informó que la medida forma parte de un programa permanente de preliberaciones que será fortalecido junto con la Defensoría Pública mediante el programa Ponciano Arriaga, con el objetivo de ampliar el acceso a la justicia para las mujeres.