La rendición de cuentas por el segundo año de gestión de la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, se convirtió este fin de semana en un punto de encuentro relevante para la vida política de la Ciudad de México, al contar con el acompañamiento de referentes centrales de la Cuarta Transformación.

Al evento acudieron la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y Citlalli Hernández Mora, cuya presencia dotó de un peso político particular a la jornada, en la que también se dieron cita diversos actores del ámbito público local y nacional.

Informe Iztacalco Clara Brugada y Citlalli Hernández acudieron al evento a mostrar su respaldo a la alcadesa.

El momento más simbólico del acto ocurrió cuando las lideresas y los invitados especiales alzaron los brazos de manera conjunta. Esta postal proyectó un mensaje directo de respaldo institucional y cerramiento de filas en torno al proyecto que encabeza Paz Reyes en la demarcación.

Más allá del balance administrativo y las cifras presentadas ante los vecinos, el acto dejó en evidencia la sólida interlocución que la titular de Iztacalco mantiene tanto con la administración central de la capital como con las estructuras del movimiento.

En una coyuntura donde el diálogo y la articulación entre niveles de gobierno resultan fundamentales para la gobernabilidad de la urbe, la cita en Iztacalco funcionó como una vitrina de cercanía y trabajo coordinado entre las distintas expresiones del oficialismo.

De este modo, el Segundo Informe de Lourdes Paz superó el protocolo meramente administrativo para consolidarse como un evento de peso político que situó a la alcaldía en el centro del tablero capitalino.