Varicela ¿Por qué la enfermedad es más peligrosa en adultos? (Pexels)

Los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Azcapotzalco, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tendrán que suspender sus clases presenciales debido al registro de un brote de varicela en dichas instalaciones, medida que entró en vigor este miércoles 25 de noviembre.

¿Por qué se suspendieron las clases en el CCH Azcapotzalco?

La medida fue determinada por la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM. Con la suspensión de actividades presenciales en el plantel Azcapotzalco se busca evaluar las condiciones sanitarias de las instalaciones, reforzar la vigilancia epidemiológica e identificar posibles contagios adicionales dentro de la comunidad estudiantil.

¿Hasta cuándo retomarán clases los alumnos del plantel?

Según el informe emitido por el colegio, durante este periodo las actividades escolares se realizarán a distancia, por lo que los estudiantes deberán tomar sus clases en línea.

Se prevé que el regreso a las aulas de manera presencial ocurra el próximo lunes 30 de noviembre.

¿La varicela representa un peligro para los adultos y adolescentes?

Si bien la varicela es una enfermedad sumamente contagiosa que suele presentarse durante la niñez, es provocada por el virus varicela-zóster (un tipo de virus herpes) que no distingue edad.

Entre las personas con mayor riesgo de desarrollar un cuadro grave se encuentran los bebés, niños, adolescentes, adultos, mujeres embarazadas y pacientes con el sistema inmunitario debilitado, como personas que viven con VIH/sida, receptores de trasplantes o quienes reciben quimioterapia, medicamentos inmunodepresores o tratamientos prolongados con esteroides.

En el caso de los adultos, la infección puede complicarse aún más. Aunque representan una minoría de los contagios (alrededor del 10 % al 15 %), en este grupo poblacional se concentra una mayor proporción de los casos graves y fallecimientos asociados al virus.

La varicela se transmite por contacto directo con las ampollas de una persona infectada, a través de gotas respiratorias al toser o estornudar, y ocasionalmente al tocar objetos contaminados.

Una persona puede contagiar desde uno o dos días antes de que aparezcan las manchas en la piel y hasta que todas las ampollas hayan formado costra.

¿Cuáles son los síntomas de la varicela?

Los síntomas de la varicela en los adultos sigue el mismo patrón que en los niños, aunque suelen manifestarse con mayor intensidad y prolongarse por más tiempo:

Fiebre de 38 a 39 °C

Cansancio

Malestar general

Dolor de cabeza

Pérdida del apetito

Dolor de garganta leve.

Aparición de manchas rojas que evolucionan a ampollas llenas de líquido, iniciando en cara, cuero cabelludo y tórax para luego extenderse al resto del cuerpo.

Las ampollas suelen romperse y formar costra en un lapso de 5 a 7 días.

Cabe destacar que las erupciones en la edad adulta suelen ser más extensas, por lo que el periodo de recuperación también es más largo en comparación con el de los niños.

¿Cuáles son las complicaciones de la varicela en adultos?

La varicela en adultos se diferencia de la infantil debido a que sus complicaciones pueden resultar más severas:

Neumonía por varicela : Es la complicación más seria en adultos. Suele aparecer entre el tercer y quinto día con síntomas como tos, dificultad para respirar y dolor en el pecho, requiriendo hospitalización en muchos casos.

: Es la complicación más seria en adultos. Suele aparecer entre el tercer y quinto día con síntomas como tos, dificultad para respirar y dolor en el pecho, requiriendo hospitalización en muchos casos. Infecciones bacterianas secundarias : Rascarse las ampollas facilita la entrada de bacterias en la piel, lo que puede provocar celulitis u otras infecciones cutáneas graves.

: Rascarse las ampollas facilita la entrada de bacterias en la piel, lo que puede provocar celulitis u otras infecciones cutáneas graves. Encefalitis : Consiste en la inflamación del cerebro; aunque es poco frecuente, es una condición grave que provoca confusión, convulsiones y pérdida del equilibrio.

: Consiste en la inflamación del cerebro; aunque es poco frecuente, es una condición grave que provoca confusión, convulsiones y pérdida del equilibrio. Síndrome de Reye : Puede presentarse principalmente en personas que ingieren aspirina durante la infección, por lo que este medicamento está estrictamente contraindicado en casos de varicela.

: Puede presentarse principalmente en personas que ingieren aspirina durante la infección, por lo que este medicamento está estrictamente contraindicado en casos de varicela. Riesgos en embarazadas: Contraer el virus durante el primer trimestre o cerca del parto puede provocar complicaciones graves en el bebé.

¿Existe tratamiento contra la varicela en adultos?

En pacientes adultos, los médicos suelen recetar medicamentos antivirales como el aciclovir o el valaciclovir, los cuales ayudan a reducir la severidad y duración de la infección.

Estos fármacos resultan más efectivos cuando se administran dentro de las primeras 24 horas posteriores a la aparición de la erupción.