Se realizó la tercera entrega de apoyos alimenticios del Programa de Desarrollo Social Nutrición y Bienestar Familiar

El Gobierno de Naucalpan, presidido por Isaac Montoya Márquez, informó que se realizó la tercera entrega de apoyos alimenticios del Programa de Desarrollo Social Nutrición y Bienestar Familiar DIFEM 2026, como parte del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

A través de este programa se distribuyeron 701 canastas alimentarias a familias y personas en condiciones de vulnerabilidad.

En la explanada del Palacio Municipal, el presidente municipal, acompañado de la presidenta del DIF Naucalpan, Adriana G. Escobar, encabezó esta jornada que se lleva a cabo en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y el DIF Municipal, con el propósito de contribuir a la seguridad alimentaria y aliviar la economía de quienes más lo necesitan.

Los apoyos fueron destinados a madres solteras, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes e integrantes de comunidades indígenas, sectores prioritarios para los gobiernos de la Transformación. Esta entrega representa la tercera realizada durante 2026 en la actual administración municipal.

En presencia de la directora de Alimentación y Nutrición del DIF Estado de México, Karina Martínez, así como de las personas beneficiarias, Isaac Montoya destacó que este programa refleja la visión humanista que comparte con la gobernadora Delfina Gómez, en la que el poder público tiene como principal responsabilidad servir a la gente, particularmente a quienes durante años fueron invisibilizados y quedaron al margen de las políticas públicas.

Subrayó que el poder de servir significa poner en el centro a las personas, atender sus necesidades y garantizar que los recursos y programas sociales lleguen a quienes realmente los necesitan, porque la transformación debe traducirse en bienestar y justicia social para todas y todos.

El presidente municipal también resaltó que Naucalpan forma parte de un proyecto de transformación que cuenta con el respaldo de los gobiernos estatal y federal, cuyos resultados se reflejan en acciones estratégicas para ampliar las oportunidades y mejorar la calidad de vida de la población.

Entre ellas, destacó la creación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que inició con ocho carreras para ampliar las oportunidades educativas de las y los jóvenes de la región, así como el avance del proyecto de la Línea 3 del Mexicable, que permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado, disminuir la contaminación y transformar la movilidad en comunidades como San Antonio Zomeyucan, El Molinito, Chamapa y Lomas del Cadete, mediante un transporte seguro y eficiente.

Asimismo, señaló el impulso al rescate de la zona industrial de Naucalpan, que permaneció abandonada durante más de 30 años, a través de obras de pavimentación, conectividad y gestiones coordinadas con los gobiernos estatal y federal para fortalecer su infraestructura y desarrollo.

En materia de obra pública, Montoya Márquez recordó que durante el primer año de su administración se superaron los mil millones de pesos de inversión, un esfuerzo histórico para recuperar la infraestructura urbana y atender rezagos acumulados durante décadas.

En seguridad, destacó el fortalecimiento de la Guardia Municipal mediante la reasignación de unidades de lujo que anteriormente estaban destinadas a exfuncionarios, para convertirlas en herramientas de trabajo al servicio de la ciudadanía, contribuyendo a las acciones operativas contra bandas dedicadas al robo de vehículos y a la disminución de los índices delictivos.

Finalmente, hizo un llamado a cerrar filas frente a la desinformación y las campañas de desprestigio, al tiempo que reiteró que su gobierno mantendrá el trabajo territorial y la coordinación institucional para garantizar la dignidad, el bienestar y la justicia social de las familias naucalpenses.