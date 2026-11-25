Las lluvias regresan con fuerza a CDMX Alertan por clima severo del 27 al 29 de noviembre (Pexels)

Debido a la vaguada polar que ocasionará la primera tormenta invernal, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha emitido una alerta para que la población tome las debidas precauciones por las fuertes lluvias que se pronostican para los días del viernes al domingo. Aquí te decimos qué zonas serán las más afectadas.

¿Lloverá en la CDMX este viernes? Esta es la alerta de la SGIRPC

De acuerdo a la SGIRPC, del viernes 27 al domingo 29 de noviembre se registrarán lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México, por lo que se recomienda tomar las debidas precauciones. Además, se espera el descenso de temperatura, así como viento con rachas fuertes.

Se prevé que desde la mañana del viernes a la mañana del sábado haya lluvias fuertes a muy fuertes y persistentes, que podrían superar los 70 mm. Además, se espera que las temperaturas máximas en el Valle de México sean de 8 a 13 °C y las mínimas de -2 a 6 °C.

Por otro lado, en las zonas altas del sur y poniente de la CDMX podría presentarse aguanieve o nieve durante la noche del viernes y mañana del sábado, mientras que la cobertura nevada se podría prolongar hasta el domingo.

¿Cuál es el pronóstico del SMN?

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado que durante las primeras horas del viernes la vaguada polar que se desplaza en el país dará origen a la primera tormenta invernal.

Es por esto que se espera un marcado descenso de temperatura sobre entidades de la Mesa Norte y la Mesa Central. También se pronostica que se den las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en el centro y oriente de México.

¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil?

Debido a las fuertes lluvias que se prevén en las partes altas del sur y poniente de la CDMX, la SGIRPC ha dado las siguientes recomendaciones: