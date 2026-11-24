Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX





La Ciudad de México será una de las sedes de la Copa Mundial Femenil de Futbol de 2031, designación que la jefa de Gobierno, Clara Brugada consideró un reconocimiento a las futbolistas que participaron en el torneo de 1971, así como al desarrollo del futbol femenil.

La mandataria capitalina celebró el anuncio y recordó que durante la organización de la Copa Mundial de 2026 solicitó a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) reconocer el campeonato femenil de 1971, celebrado en México, cuya realización no contó con el aval del organismo internacional.

“Es un reconocimiento a las pioneras del Mundial del 71, que la FIFA no reconoció, aunque ahora, con esta definición, me parece que estamos dando pasos adelante”, señaló.

Clara Brugada atribuyó la elección de la capital a sus capacidades en materia de seguridad, logística, conectividad y movilidad, así como a la participación de la población en eventos deportivos internacionales.

También destacó la convivencia en los espacios públicos durante las actividades relacionadas con el campeonato mundial de futbol de 2026, al considerar que la respuesta de los habitantes contribuyó a posicionar a la ciudad como una sede destacada.

La jefa de Gobierno señaló que la realización de un Mundial Femenil representa una oportunidad para ampliar la presencia de las mujeres en el ámbito deportivo, en particular en una disciplina que históricamente ha tenido mayor visibilidad en su rama varonil.

“Consideramos que es tiempo de mujeres en todos los ámbitos, y uno de ellos es el deportivo”, expresó.

La capital volverá así a formar parte de la organización de una Copa Mundial de Futbol, cinco años después de albergar partidos del torneo varonil de 2026.