Ciudad de México, una ciudad en constante compleja y en movimiento Ciudad de México, una ciudad en constante compleja y en movimiento (La Crónica de Hoy)

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México propuso abrir un periodo de al menos tres meses de Parlamento Abierto para analizar el Plan General de Desarrollo (PGD) 2027-2047, luego de advertir que el documento remitido recientemente al Legislativo tiene cambios de hasta 90 por ciento respecto de la versión que fue sometida a consulta pública.

La propuesta, presentada por la presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo, Olivia Garza, contempla la realización de cinco mesas de diálogo y 16 audiencias públicas, una en cada alcaldía, con el objetivo de que la ciudadanía conozca el contenido del instrumento y pueda presentar observaciones antes de que sea dictaminado.

Garza señaló que, al tratarse de un documento que establecerá las directrices de desarrollo de la capital durante los próximos 20 años, es necesario que su discusión no se limite al Congreso y que las personas tengan oportunidad de participar en su revisión.

“Estamos hablando de un instrumento que definirá el rumbo de nuestra ciudad durante los próximos 20 años. Necesitamos garantizar que la ciudadanía conozca el documento, pueda analizarlo y tenga la oportunidad de presentar propuestas antes de que sea dictaminado”, sostuvo.

De acuerdo con la ruta planteada por Acción Nacional, los encuentros se realizarían del 30 de noviembre de 2026 al 26 de febrero de 2027. En total, serían 21 reuniones presenciales y más de 52 horas de trabajo, con exposiciones del proyecto, rondas de preguntas y respuestas, así como recepción de opiniones y propuestas ciudadanas.

Para facilitar la participación, el PAN propuso que las mesas y audiencias cuenten con versiones estenográficas, grabaciones y transmisiones a través de los canales oficiales del Congreso. También planteó habilitar un micrositio para recibir aportaciones de quienes no puedan acudir presencialmente.

La ruta contempla, además, instalar una mesa de coordinación interinstitucional con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana.

La legisladora explicó que la metodología retoma elementos del Parlamento Abierto utilizado para la construcción de la Ley del Sistema de Cuidados y afirmó que el objetivo es generar consensos, fortalecer la legitimidad social del PGD y reducir el riesgo de futuras impugnaciones.

El coordinador parlamentario del PAN, Andrés Atayde, también destacó la importancia del instrumento de planeación, que establecerá las bases para el desarrollo de la Ciudad de México durante las próximas dos décadas.

Morena urge que proyecto se apruebe en diciembre

La propuesta del PAN llega luego de la ruta planteada por Morena, cuya coordinadora parlamentaria, Xóchitl Bravo, ha señalado que el objetivo es aprobar el proyecto del Plan General de Desarrollo antes del 15 de diciembre, fecha en que concluye el actual periodo ordinario de sesiones.

Legisladores de la bancada morenista han defendido la necesidad de contar con este instrumento de planeación, al considerar que de él se desprenden otros programas de ordenamiento territorial y los correspondientes a las alcaldías, por lo que no pretenden aplazar su aprobación.