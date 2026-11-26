¿A qué hora lloverá hoy en CDMX? Este es el pronóstico del clima para este jueves 26 de noviembre (Pexels)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) comunicó que este jueves 26 de noviembre los ciudadanos deberán tomar precauciones en la Ciudad de México ante las condiciones meteorológicas previstas, ya que se esperan lluvias ligeras con intervalos de chubascos durante la tarde y noche de hoy.

El día comenzará con un ambiente fresco y cielo medio nublado en la capital del país; sin embargo, después del mediodía se espera que el cielo pase de nublado a mayormente nublado, acompañado de precipitaciones en distintos puntos de la ciudad.

¿A qué hora empezará a llover hoy en la CDMX?

De acuerdo con el pronóstico de la SGIRPC, las condiciones de lluvia en la Ciudad de México consistirán en precipitaciones ligeras e intervalos de chubascos durante el lapso de la tarde-noche de este jueves.

Se prevé que la lluvia comience alrededor de las 18:00 horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones durante sus traslados vespertinos.

Asimismo, se pronostica un ambiente de frío a fresco por la mañana y templado después del mediodía, con vientos variables de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

¿Cuál será la temperatura máxima y mínima de hoy en la CDMX?

Según el reporte meteorológico de la SGIRPC, la capital registrará una temperatura máxima de 20 grados Celsius y una mínima de 10 grados.

Recomendaciones ante el clima y bajas temperaturas en la CDMX

Cabe recordar que se mantiene activa la Alerta Amarilla en la Ciudad de México por bajas temperaturas para este jueves 26 de noviembre, por lo que Protección Civil recomienda a los ciudadanos tomar las siguientes medidas preventivas: