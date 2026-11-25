Bloqueo en Periférico Oriente. Consulta el reporte del bloqueo en Periférico Oriente este miércoles 25 de noviembre, las alternativas viales y lo que se sabe sobre la desaparición de Sara Santiago. (@OVIALCDMX/X)

El bloqueo sobre Periférico Oriente, a la altura de la avenida Vasco de Quiroga, en la alcaldía Iztapalapa, ha provocado afectaciones vehiculares durante gran parte de este miércoles 25 de noviembre.

Familiares, amigos y vecinos de Sara Santiago Arizmendi, una niña de 12 años desaparecida desde el pasado martes, se manifestaron sobre la vialidad para exigir la intervención de la Fiscalía capitalina.

¿Sigue cerrado Periférico Oriente? Reporte al momento del bloqueo

Durante la tarde de este miércoles, los manifestantes mantuvieron un bloqueo intermitente sobre Periférico Oriente con dirección al norte, permitiendo el paso de los automovilistas durante breves periodos para posteriormente volver a cerrar la circulación.

19:51 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en Anillo Periférico al Norte a la altura de Vasco de Quiroga, alcaldía Iztapalapa, por manifestantes. #AlternativaVial San Lorenzo y Av. de las Torres. https://t.co/2EwmFcUJwY — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 26, 2026

Sin embargo, en la última actualización de la OVIAL de la CDMX a las 19:51, se informa que el bloqueo continúa en el mismo tramo vial a la altura de Vasco de Quiroga.

¿Qué se sabe de la desaparición de Sara Santiago Arizmendi?

De acuerdo con su ficha de búsqueda, Sara Santiago Arizmendi, de 12 años, fue vista por última vez durante la madrugada del martes 24 de noviembre en la colonia Puente Blanco, alcaldía Iztapalapa.

Según declaraciones de su madre, la menor habría recibido mensajes de un adolescente de 16 años antes de salir de su domicilio. El joven también se encontraría desaparecido, de acuerdo con el testimonio de la familia.

En la información dentro de la ficha de búsqueda, las características de la menor son que mide 1.55 metros, es de complexión delgada, tiene cabello castaño claro y ondulado, así como ojos café oscuro. Como seña particular, utiliza brackets. Al momento de su desaparición, vestía una sudadera gris con letras blancas y tenis blancos con azul.