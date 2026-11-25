Alcaldesa de Tláhuac solicita presupuesto para 2027

La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, solicitó al Congreso de la Ciudad de México un presupuesto de 3 mil 15.29 millones de pesos para 2027, lo que representa un incremento de 24.6 por ciento respecto a los 2 mil 419 millones de pesos que recibió este año.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la funcionaria argumentó que la demarcación requiere mayores recursos para atender sus necesidades territoriales y los rezagos en servicios públicos, infraestructura y atención social.

“Tláhuac no pide privilegios. Tláhuac necesita condiciones presupuestales justas para seguir trabajando, atendiendo y transformando la vida de sus pueblos, barrios y colonias. Porque la justicia presupuestal también es justicia social”, expresó.

Hernández Calderón explicó que, aunque la alcaldía tuvo un techo presupuestal de 2 mil 419 millones de pesos en 2026, la disponibilidad para atender las necesidades de la población fue menor debido a los recursos comprometidos y las obligaciones de la demarcación.

Detalló que 55.3 por ciento del presupuesto se destinó a sueldos y salarios, mientras que 336 millones de pesos correspondieron a partidas consolidadas y recursos etiquetados, entre ellos el FAFIA, FIMAS, Presupuesto Participativo, fondo de repavimentación y recursos autogenerados.

De acuerdo con su exposición, únicamente 364 millones de pesos quedaron como margen disponible para atender las necesidades de los habitantes, equivalente a aproximadamente 15 de cada 100 pesos del presupuesto.

La alcaldesa recordó que Tláhuac cuenta con siete pueblos originarios, 52 colonias, 136 unidades habitacionales y 110 asentamientos humanos, en una extensión de 85.34 kilómetros cuadrados y con una población de 413 mil 870 habitantes.

Cuestionan ejercicio del presupuesto y contratos

Durante la ronda de posicionamientos, legisladores de oposición cuestionaron el manejo de los recursos de la alcaldía y solicitaron explicaciones sobre el ejercicio presupuestal.

La diputada del PAN Liz Salgado señaló que el informe presenta inconsistencias en las cifras y falta de justificación para el aumento solicitado. Afirmó que, incluso tomando como válidos los datos reportados y sin considerar el capítulo de servicios personales, permanecían sin ejercer más de cuatro de cada 10 pesos del presupuesto restante.

Por su parte, la legisladora del PVEM Yolanda García Ortega cuestionó la asignación de 16 contratos entre 2023 y 2026 a un mismo proveedor, por un monto cercano a los 72 millones de pesos. Indicó que, de acuerdo con una investigación periodística, el contratista no aparecía inscrito en el padrón de proveedores de la Ciudad de México.

La diputada detalló que los contratos incluyeron la adquisición de materiales de construcción, como cemento y varilla, así como servicios de audio y presentaciones de elencos artísticos.

La diputada de Morena, Judith Vanegas, destacó la importancia de la actividad agrícola para la economía y la identidad de Tláhuac, y reconoció el apoyo anual de cinco millones de pesos que otorga la alcaldía para la adquisición de maquinaria y equipo agropecuario.

Ernesto Villarreal, del PT, manifestó el respaldo de su bancada para que Tláhuac cuente con recursos suficientes y preguntó por las inversiones previstas para mejorar el alumbrado público y rehabilitar el drenaje.

A su vez, el perredista Pablo Trejo Pérez solicitó información sobre las acciones para atender la violencia contra las mujeres, garantizar servicios de salud a sectores vulnerables y avanzar en la limpieza de lirio en los canales, así como en la recuperación de La Ciénaga y el Parque de los Olivos.

Al concluir su exposición, Hernández Calderón pidió a los legisladores respaldar una asignación presupuestal que, afirmó, corresponda a las necesidades de la demarcación.

“Hacemos un llamado respetuoso a este Honorable Congreso para que, en el análisis y aprobación del Presupuesto 2027, respalden una asignación justa, equitativa y proporcional a nuestros desafíos territoriales”, concluyó.