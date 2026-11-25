Ely recibe atención veterinaria permanente por padecimientos crónicos, informa Sedema





La elefanta africana Ely, que habita en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre San Juan de Aragón, recibe atención médico-veterinaria especializada y permanente debido a padecimientos crónicos y degenerativos que, junto con su avanzada edad, afectan su movilidad, informó la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

El ejemplar presenta un desplazamiento lento, por lo que cuenta con tratamientos específicos para controlar el dolor, favorecer su movilidad y mantener su calidad de vida.

Ely llegó al centro de conservación después de permanecer más de 25 años en un circo.

Desde entonces, su atención se desarrolla mediante un Plan de Acción Integral que incluye seguimiento médico-veterinario, alimentación especializada, evaluaciones conductuales y actividades de enriquecimiento ambiental, además de la participación de especialistas externos.

La Sedema señaló que el pasado 23 de noviembre personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección a las instalaciones de San Juan de Aragón.

Durante la revisión, los inspectores observaron que Ely se encontraba alerta y respondía a estímulos externos. También reportaron que no detectaron lesiones externas ni alteraciones en su comportamiento. La autoridad federal verificó el manejo de los ejemplares y las condiciones de limpieza de las instalaciones.

La dependencia capitalina entregó a la Profepa el historial clínico de la elefanta, estudios radiográficos, análisis de laboratorio, registros de tratamientos, evaluaciones conductuales y bitácoras de medicina preventiva, con los que documentó la atención que recibe.

Proceso judicial

La Sedema también hizo referencia al proceso judicial relacionado con las condiciones de vida y el bienestar de Ely, iniciado en 2021 y que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Indicó que el 3 de agosto de 2026 el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México tuvo por cumplida la ejecutoria del juicio de amparo 1056/2021, al determinar que las autoridades responsables habían atendido la totalidad de las medidas ordenadas, sin exceso ni defecto.

Las disposiciones contempladas en la resolución han sido las relacionadas con la atención médico-veterinaria, alimentación, seguimiento conductual y condiciones de vida de la elefanta.

La dependencia capitalina señaló que continuará proporcionando atención especializada a Ely, así como a Gipsy y Annie, otros ejemplares que permanecen bajo su cuidado en los centros de conservación.

Para ello, cuenta con un equipo multidisciplinario que trabaja durante todo el año en el seguimiento de las necesidades particulares de cada animal.