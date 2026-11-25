Marchan en la CDMX para exigir justicia por feminicidios y desapariciones (Adrián Contreras)





Con fotografías de mujeres asesinadas, cruces, pancartas y denuncias de violencia sexual, miles de mujeres marcharon este 25 de noviembre en la Ciudad de México para exigir justicia por los feminicidios, la presentación con vida de las personas desaparecidas y medidas efectivas para garantizar una vida libre de violencia.

La movilización, realizada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, comenzó minutos después de las 16 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, y avanzó hacia el Zócalo capitalino. La Coordinación 8M convocó a la jornada bajo la consigna “¡No llegamos todas mientras una mujer siga viviendo en violencia!”.

Marchan en la CDMX para exigir justicia por feminicidios y desapariciones (Adrián Contreras)

Los contingentes estuvieron integrados por familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, sobrevivientes de agresiones, organizaciones feministas, mujeres indígenas, estudiantes, sindicatos, integrantes de la diversidad sexogenérica y organizaciones civiles.

A lo largo del recorrido se escucharon expresiones como “¡Ni una menos!”, “Señor, señora, no sea indiferente, se matan a mujeres en la cara de la gente” y “No fue suicidio, fue feminicidio”.

Los colectivos exigían, entre otras cosas, que las autoridades esclarezcan los asesinatos de mujeres y avancen en las investigaciones que permanecen abiertas. Las participantes también reclamaron el fin de la impunidad, la tipificación del feminicidio en grado de tentativa y que no se criminalice a quienes participan en las protestas feministas.

Entre quienes encabezaron la movilización estuvieron madres que llevaron cruces y retratos de sus hijas, así como mujeres que exhibieron fotografías de sus presuntos agresores para hacer públicas denuncias de violencia sexual.

Marchan en la CDMX para exigir justicia por feminicidios y desapariciones (Adrián Contreras)

Denuncias que siguen sin respuesta

La memoria de un gran número de víctimas estuvo presente mediante retratos, veladoras, moños negros y mantas. Integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre llevaron una imagen de Meztli Omixóchitl Sarabia Reyna, acompañada de la exigencia de justicia.

Durante el recorrido también participaron colectivos como Madres Libertarias y el movimiento Sin Techo, cuyos integrantes incorporaron demandas de vivienda digna y solidaridad con la población palestina. Una manta hizo referencia a la situación de las infancias en Gaza.

Las manifestantes desplegaron mensajes contra la violencia obstétrica, la precarización laboral, los asesinatos de madres buscadoras, activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas, así como contra la violencia transfóbica. También exigieron garantizar el aborto legal, seguro y gratuito y proteger a niñas, niños y adolescentes de las agresiones.

Marchan en la CDMX para exigir justicia por feminicidios y desapariciones (Adrián Contreras)

Las cifras de la violencia

La protesta se desarrolló en un contexto en el que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones Sociales del Inegi de 2021, 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años o más ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. El mismo ejercicio reportó que 51.6 por ciento sufrió violencia psicológica y 49.7 por ciento violencia sexual.

Datos del Inegi citados durante la jornada indican que en 2025 se registraron 3 mil 338 asesinatos de mujeres en el país, un promedio de nueve diarios. La cifra fue inferior a los 3 mil 739 contabilizados en 2024.

Además, un informe de Data Cívica, difundido el mismo día, documentó que los feminicidios aumentaron 44.3 por ciento durante las últimas dos décadas. También advirtió sobre el incremento en el uso de armas de fuego en los homicidios de mujeres, al pasar de 31.6 por ciento en 2006 a 62.1 por ciento.

El documento registró además 12 mil 496 desapariciones de mujeres y niñas durante 2023 y 13 mil 610 en 2025. Entre el 1 de enero y el 20 de octubre de 2026 se contabilizaron otras 7 mil 216.

Marchan en la CDMX para exigir justicia por feminicidios y desapariciones (Adrián Contreras)

En tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reportó que México ocupó el segundo lugar en número absoluto de feminicidios en América Latina y el Caribe durante 2025, con 721 víctimas.

La movilización coincidió con la presentación de la campaña federal Hombres por la Transformación, que contempla 12 compromisos para involucrar a los hombres en la prevención de las violencias y combatir los estereotipos de género.

También en el marco del 25N, la organización Mujeres Vivas, Mujeres Libres, mediante su vocera Lizeth Mejorada, demandó eliminar el aborto de los códigos penales federal y de la Ciudad de México.

“Este 25N: no queremos más moños naranjas. Queremos decisiones claras y contundentes para combatir la violencia”, señaló en un comunicado.

Amnistía Internacional México también expresó su respaldo a las familias de víctimas de feminicidio y desaparición, y recordó los casos de Karla, asesinada en octubre de 2012 en San Luis Potosí; Daniela, desaparecida en 2015 en el Estado de México, y Julia, víctima de feminicidio en octubre de 2018. La organización señaló que sus familias continúan buscando justicia.

Las autoridades colocaron vallas metálicas para resguardar Palacio Nacional. Al llegar al Zócalo, las manifestantes encontraron un cerco de seguridad que algunas calificaron como una provocación.

Las marchas del 25 de noviembre también se realizaron en Nuevo León, Jalisco, Durango y el Estado de México. Estas actividades abrieron los 16 días de activismo contra la violencia de género, que concluirán el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.