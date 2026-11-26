Atiende STyFE a más de 8 mil mujeres por violencia y discriminación laboral

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México ha brindado atención a 8 mil 34 mujeres trabajadoras durante 2026 por casos relacionados con violencia laboral, discriminación, despido por embarazo, hostigamiento y acoso sexual, informó la dependencia.

A través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PRODET), las trabajadoras recibieron asesoría especializada, atención integral y representación jurídica gratuita con perspectiva de género.

Del total de mujeres atendidas, 5 mil 504 solicitaron apoyo por situaciones de violencia laboral y acoso sexual, mientras que 2 mil 530 correspondieron a trabajadoras del hogar.

La titular de la STyFE, Inés González Nicolás, señaló que en los centros laborales persisten conductas de violencia, hostigamiento y acoso sexual contra las mujeres, por lo que el gobierno capitalino mantiene acciones para prevenir, atender y erradicar estas prácticas.

Las medidas implementadas han sido unconvenio de coordinación y colaboración entre la STyFE y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para brindar atención integral a mujeres víctimas de delitos relacionados con su actividad laboral.

También se contempla la elaboración de protocolos, guías y semáforos para facilitar la identificación de conductas violentas, así como establecer mecanismos de prevención y denuncia.

La atención se proporciona mediante la Subprocuraduría de Atención a Mujeres, que ofrece acompañamiento jurídico especializado para identificar y atender situaciones de desigualdad y discriminación que afectan a las trabajadoras por razones de género.

Los servicios de la PRODET son gratuitos y se ofrecen en sus oficinas de San Antonio Abad número 32, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

La dependencia indicó que continuará con acciones orientadas a garantizar los derechos laborales de las mujeres y promover espacios de trabajo seguros, dignos e igualitarios, libres de violencia y discriminación.