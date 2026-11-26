IECM





La ciudadanía de la Ciudad de México cuenta con distintos mecanismos legales para intervenir en las decisiones públicas, desde presentar iniciativas de ley y cuestionar determinaciones gubernamentales hasta solicitar la conclusión anticipada del mandato de una persona gobernante, explicó la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Sonia Pérez Pérez.

Al participar en el Diplomado Derecho Electoral y Derechos Humanos 2026, organizado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), la consejera expuso las figuras de democracia directa y participativa contempladas en la legislación capitalina, así como los procedimientos para ponerlas en marcha.

Al impartir el módulo 4, denominado “Mecanismos de democracia directa y democracia participativa”, señaló que la intervención ciudadana no debe limitarse a los procesos electorales, sino mantenerse en los asuntos públicos y en las decisiones que afectan a las comunidades.

“Lo que estamos buscando es que las personas no solamente participen el día de la elección, sino que se involucren en todos los ámbitos y de manera permanente en las cosas que pasan en la ciudad, porque esa es una forma auténtica de que formemos ciudadanía”, expresó.

Los instrumentos de democracia directa, que Pérez explicó incluyen las diferencias entre el plebiscito y el referéndum. El primero permite someter a consideración de la población decisiones públicas de la Jefatura de Gobierno o de alguna alcaldía, mientras que el segundo se utiliza para consultar sobre reformas constitucionales locales y otras disposiciones normativas generales cuya competencia corresponde al Congreso de la Ciudad de México.

En ambos casos, señaló, deben cumplirse los requisitos establecidos en la legislación para que las solicitudes puedan avanzar.

La consejera también detalló que el IECM participa en la verificación de los apoyos ciudadanos presentados para activar estos mecanismos.

Esta tarea se realiza en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), que colabora en la revisión de que las personas firmantes estén inscritas en la lista nominal correspondiente.

La comprobación permite determinar si las solicitudes alcanzan los porcentajes de respaldo exigidos por la normativa para continuar con las etapas de cada procedimiento.

Revocación de mandato e iniciativas ciudadanas

Respecto de la revocación de mandato, explicó que se trata de un mecanismo mediante el cual la población puede pronunciarse sobre la conclusión anticipada del encargo de una persona gobernante. Para solicitarlo se requiere reunir firmas equivalentes a 10 por ciento de la lista nominal correspondiente, además de cumplir los plazos y las demás condiciones legales.

En cuanto a la iniciativa ciudadana, indicó que este instrumento permite presentar propuestas para crear, modificar, reformar, derogar o abrogar disposiciones cuya aprobación corresponde al Congreso capitalino.

Las propuestas deben incluir una exposición de motivos, el articulado correspondiente y el respaldo ciudadano requerido. Agregó que, cuando una iniciativa alcanza el porcentaje establecido para adquirir el carácter de preferente, el Congreso está obligado a dictaminarla conforme a los términos previstos en la ley.

También abordó la incorporación de herramientas tecnológicas para facilitar la participación, entre ellas una aplicación electrónica que permite recabar apoyos ciudadanos y agilizar la captura y verificación de la información.

Durante el módulo expuso, además, el funcionamiento de las consultas populares, las asambleas ciudadanas y las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), instancias que contribuyen a la organización vecinal, la deliberación colectiva y el seguimiento de los asuntos de interés comunitario.

Como otro instrumento de intervención en las decisiones públicas, mencionó el Presupuesto Participativo, mediante el cual los habitantes pueden proponer y participar en la definición de proyectos destinados a sus comunidades, así como dar seguimiento a su desarrollo.

La consejera sostuvo que el conocimiento y uso de estos mecanismos permite ampliar la intervención de la población en la vida pública de la capital más allá de las jornadas electorales.