Marchas CDMX Se llevará a cabo la movilización mensual para exigir justicia por los desaparecidos en Ayotzinapa. (cuartoscuro)

Este jueves 26 de noviembre se llevará a cabo una marcha en la Ciudad de México para exigir justicia en el caso Ayotzinapa. Conoce a qué hora será y qué vialidades se verán afectadas.

¿Dónde y cuándo será marcha por los normalistas de Ayotzinapa en la CDMX?

Este jueves 26 de noviembre se llevará a cabo la 146 Acción Global por Ayotzinapa y México. Esta marchas se llevan a cabo una vez al mes desde la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el municipio de Iguala dentro del estado de Guerrero. El trágico evento ocurrió el 26 de septiembre de 2014 recientemente se conmemoraron 12 años.

Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” (ubicada en Ayotzinapa) y miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas se darán cita para exigir al Estado mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas

Se reunirán en el Ángel de la Independencia ubicado sobre Paseo de la Reforma y su destino será el Hemiciclo a Juárez ubicado en la Alameda Central. Marcharán sobre Reforma hasta llegar a la Avenida Juárez.

La concentración se llevará a cabo a las 16:00 horas, cerca de la hora pico, por lo que deberás tomar tus precauciones si trabajas en el área.