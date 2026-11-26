Combate al despojo y la extorsión, entre avances del TSJCDMX (Galo Cañas Rodríguez)





El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra destacó las acciones contra el despojo y la extorsión durante la presentación de su informe anual de labores 2026.

Entre los resultados, reportó un promedio de 400 audiencias mensuales por extorsión y resaltó la coordinación institucional en las tareas de búsqueda de personas desaparecidas, así como la implementación de medidas para proteger el patrimonio familiar.

Ante la jefa de Gobierno, Clara Brugada; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Olivia Garza de los Santos, y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, el magistrado sostuvo que los resultados del Poder Judicial son producto del trabajo coordinado entre instituciones locales y federales, así como de quienes integran la comunidad judicial.

En materia de extorsión, Rafael Guerra señaló que el tribunal se adhirió al pacto impulsado por Brugada, en el que participan cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, representantes religiosos e instituciones académicas.

Como parte de ese compromiso, indicó, el órgano jurisdiccional lleva a cabo alrededor de 400 audiencias mensuales relacionadas con este delito.

“Frente a las extorsiones, este Poder Judicial firmó el pacto contra la extorsión que ella impulsó, que la misma jefa de Gobierno impulsó junto con cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, representantes religiosos e instituciones académicas, y lo respaldamos con trabajo, en promedio 400 audiencias cada mes por este delito”, expresó.

Sobre el despojo, recordó que en agosto pasado se presentaron cinco acciones para fortalecer la respuesta judicial y proteger el patrimonio de las familias capitalinas.

Las medidas mencionadas fueron la creación de una unidad especializada con personas juzgadoras, un área de alerta temprana para detectar posibles juicios simulados y mayores controles sobre los convenios registrados ante el Centro de Justicia Alternativa.

El magistrado consideró que estas acciones forman parte de la responsabilidad del tribunal frente a un problema que afecta directamente la seguridad patrimonial de la población.

También reconoció que el gobierno capitalino colocó la protección del patrimonio familiar entre sus prioridades y aseguró que el Poder Judicial respondió desde sus atribuciones.

Búsqueda de personas y coordinación entre poderes

Otro de los rubros que detalló fue la participación del tribunal en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas. Guerra Álvarez mencionó la instalación de un gabinete especializado y la apertura del Centro de Atención Integral en la Búsqueda de Personas, como parte de los esfuerzos conjuntos para atender estos casos.

También se refirió a los trabajos relacionados con el Centro de Resguardo Temporal y Tratamiento Forense, cuya operación consideró una responsabilidad institucional para garantizar condiciones dignas a las personas fallecidas y a sus familiares.

“Dejar atrás la fosa común para dar paso a un resguardo digno es una decisión que dice mucho de la ciudad que queremos ser”, manifestó al referirse a este proyecto y a los compromisos asumidos por las autoridades ante las familias que buscan a sus seres queridos.

El presidente del TSJCDMX reconoció la colaboración de la Fiscalía General de Justicia capitalina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, además de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

En cuanto a la relación con el Congreso local, destacó el acompañamiento de sus integrantes en los trabajos legislativos para fortalecer al Poder Judicial y avanzar en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Señaló que la coordinación entre ambos poderes permite construir las condiciones legales necesarias para mejorar el funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia.

Del mismo modo, agradeció la disposición de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva para mantener el diálogo institucional.

Reforma judicial e igualdad sustantiva

En su balance también incluyó los cambios internos derivados de la reforma judicial y reconoció el trabajo de los nuevos órganos del Poder Judicial capitalino: el Tribunal de Disciplina Judicial, presidido por el magistrado Nicolás Jerónimo Alejo, y el Órgano de Administración Judicial, encabezado por Jorge Guerrero Meléndez.

Ambas instancias, señaló, tienen un papel relevante en el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la administración institucional durante esta nueva etapa.

En materia laboral y de igualdad de género, destacó los avances del Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva y la alianza con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que permitió evaluar las condiciones de los tribunales laborales y establecer rutas de mejora con perspectiva de género.

Rafael Guerra también habló de su responsabilidad al frente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, desde donde se han impulsado agendas comunes entre los titulares de los 32 poderes judiciales del país en temas de innovación tecnológica, profesionalización y análisis de la reforma constitucional.

Al concluir su informe, el magistrado reconoció el trabajo de jueces, magistrados y del personal administrativo, técnico, pericial, de intendencia y de apoyo jurisdiccional, así como de las representaciones sindicales.