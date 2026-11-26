Rehabilitan el Jardín de Niños Román Badillo en Huixquilucan

La alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, entregó los trabajos de rehabilitación del Jardín de Niños “Román Badillo”, ubicado en la comunidad de El Cerrito, como parte de la segunda etapa del programa Acción por la Educación.

Las obras incluyeron mantenimiento de las instalaciones, rehabilitación de módulos sanitarios, sustitución de lámparas para mejorar la iluminación y colocación de canaletas y bajadas pluviales.

También se realizaron trabajos de pintura en aulas, bardas y áreas comunes, además de instalar juegos infantiles y trazar juegos didácticos en el patio escolar.

Con esta intervención, el preescolar se convirtió en el plantel número 43 rehabilitado durante la segunda etapa de la estrategia municipal, que contempla atender las necesidades de las escuelas públicas del municipio.

Durante la entrega, Contreras Carrasco señaló que los trabajos buscan mejorar las condiciones de los espacios educativos y recreativos para las niñas y los niños.

“En Huixquilucan, estamos convencidos de que invertir en la educación es apostar por el futuro de nuestro municipio”, expresó.

La presidenta municipal indicó que el programa busca dotar a las escuelas de instalaciones funcionales y espacios adecuados para las actividades escolares y recreativas.

En representación de los padres de familia, Jaqueline Johana Álvarez Nava reconoció los trabajos realizados y señaló que la intervención contribuye a mejorar las condiciones del plantel.

Del mismo modo, destacó la importancia de la participación conjunta entre autoridades y comunidad escolar para conservar los espacios educativos.

El gobierno municipal informó que, mediante Acción por la Educación, mantiene como objetivo el fortalecimiento de las 135 escuelas públicas de Huixquilucan.