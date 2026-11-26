En un sólo día, este sistema de transporte trasladó a 54 mil 646 usuarios

El Tren “Felipe Ángeles”, que conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ha transportado a más de seis millones de pasajeros desde que inició operaciones el pasado 26 de abril y hasta el 26 de noviembre, así lo informó la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

A siete meses de su inauguración, el sistema ferroviario, que recorre 41.68 kilómetros entre la Ciudad de México y el Estado de México, alcanzó su mayor afluencia el viernes 9 de octubre, cuando registró 54 mil 646 entradas, cifra récord desde el inicio del servicio.

De acuerdo con los datos de la ATTRAPI, la terminal Buenavista es el principal punto de acceso, con un millón 928 mil 388 entradas registradas en lo que va del año, lo que representa un promedio de nueve mil 453 ingresos diarios.

En cuanto a los trayectos, el recorrido Buenavista-Prados Sur, en ambos sentidos, concentra 416 mil 914 viajes, equivalentes al 9.3 por ciento del total de traslados.

La estación Prados Sur se encuentra en Tultitlán, Estado de México, uno de los municipios por los que atraviesa el tren, junto con Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango, antes de llegar a la terminal del AIFA.

La infraestructura ferroviaria tiene una longitud de 41.68 kilómetros, de los cuales 22.94 corresponden al nuevo tramo construido entre Lechería y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El sistema es implementado por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado y operado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Con el inicio de operaciones de este ramal, los usuarios cuentan con una alternativa de transporte eléctrico para trasladarse entre la zona centro de la Ciudad de México, municipios del Estado de México y el aeropuerto ubicado en Zumpango.