¿Por qué está bloqueado Insurgentes Norte? Taxistas se manifiestan a la altura de Indios Verdes este jueves 26 de noviembre (Pexels)

Se ha reportado la movilización de taxistas que se encuentran protestando en Avenida Insurgentes Norte, frente al paradero de Indios Verdes, lo que ha obstaculizado la circulación de la zona.

No obstante, este no es el único bloqueo que mantienen los taxistas, ya que también se registran afectaciones al norte de la Ciudad de México. Estas son las vialidades que se encuentran bloqueadas:

Av. 608 (dirección sur) y Av. 412, San Juan de Aragón IV Sección.

Av. Insurgentes Norte a la altura de Calzada Ticomán.

Calzada Vallejo y Eje 3 Norte (Cuitláhuac), colonia Pro Hogar.

¿Por qué está bloqueado Insurgentes Norte que piden los taxistas?

De acuerdo a los reportes, grupos organizados de taxistas se encuentran protestando en distintas zonas de la Ciudad de México para exigir la entrega de constancias firmadas por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA); además, están pidiendo el cumplimiento de los acuerdos hechos con dicho instituto.

Hasta el momento, en los lugares bloqueados se han presentado elementos de la Secretaría de Control de Tránsito para agilizar la circulación en las zonas afectadas.

Las movilizaciones de los taxistas han afectado puntos importantes de las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco; sin embargo, los accesos y vialidades del norte de la ciudad han sido los más afectados, por lo que las autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones.

¿Cuáles son las alternativas viales?

Debido a que los bloqueos están afectando zonas importantes de la Ciudad de México, las autoridades han recomendado tomar las siguientes alternativas viales para evitar el tráfico.

Avenida Instituto Politécnico Nacional.

Avenida 608.

Avenida Oceanía.

Circuito Interior.

Avenida Jardín.

Avenida Insurgentes.

Para quienes es necesario circular por la Avenida Insurgentes, se recomienda salir con tiempo de sus hogares, ya que se tienen previstas movilizaciones que podrían afectar la circulación por esa zona.

También es necesario mencionar que no se tiene una hora prevista para que terminen los bloqueos de los taxistas, por lo que hay que estar al pendiente de los canales oficiales de las autoridades.