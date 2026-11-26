Bárbara de Regil impartió una clase de cardio motivacional a alrededor de 300 mujeres privadas de la libertad

Alrededor de 300 mujeres privadas de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla participaron en una clase de cardio motivacional impartida por la actriz Bárbara de Regil, quien las animó a no renunciar a la posibilidad de comenzar de nuevo.

La actividad, organizada por la diputada local Rebeca Peralta, del PVEM, se realizó en la zona conocida como “sala grande”.

Entre ejercicios y mensajes de motivación, la actriz recordó a las asistentes que son mujeres fuertes y que, independientemente de los errores que hayan cometido, tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas.

También las exhortó a respetar las normas del centro durante el cumplimiento de sus sentencias y a aprovechar este periodo para pensar en el futuro que desean construir una vez que recuperen su libertad.

Al finalizar la clase, la actriz convivió con las participantes y firmó autógrafos.

¿Por qué son importantes estas actividades?

En su intervención, la diputada Rebeca Peralta agradeció a Bárbara de Regil por aceptar la invitación y señaló que acercar este tipo de actividades a las mujeres privadas de la libertad busca acompañarlas durante su proceso de reinserción social.

“Cuando les acercamos estas actividades, queremos que tengan presente que su proceso de reinserción ya está en marcha. Ustedes pueden recuperar su libertad y construir una vida lejos de la delincuencia”, expresó.

La legisladora también llamó a las mujeres a visualizar desde ahora las oportunidades y el proyecto de vida que desean desarrollar al salir del centro penitenciario.

Rebeca Peralta insistió en que estas actividades son importantes porque les permiten salir de la rutina, “además, son importantes porque les permiten convivir entre ustedes de otra manera y dedicar un rato a algo tan suyo como cuidar de su cuerpo y sentirse bien”, detalló.

Rebeca Peralta dio a conocer que próximamente se llevará a cabo un “Círculo de lectura” con Rubén Zamora, actor y escritor; también, la actriz y psicóloga, Wendy de los Cobos, impartirá platicas a las internas.