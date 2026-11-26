Décima Segunda Sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Texcoco

El Gobierno de Texcoco llevó a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública en la comunidad de La Trinidad, con la participación de autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y habitantes de la localidad, con el propósito de dar seguimiento a las acciones implementadas en materia de seguridad y movilidad.

Durante el encuentro, encabezado por el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, se presentaron los avances operativos y las estrategias desarrolladas para fortalecer la seguridad en el municipio.

Uno de los puntos destacados de la sesión fue la conclusión del proceso de certificación del comisario Roberto Hernández Romero, lo que representa un avance en su profesionalización y preparación para encabezar la corporación de seguridad municipal.

Asimismo, se resaltó la importancia de mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y fortalecer la participación ciudadana en las estrategias de prevención y atención de la inseguridad.

El gobierno municipal señaló que la intervención de las y los vecinos en estos espacios de diálogo y transparencia permite dar seguimiento a las acciones emprendidas y contribuir a la construcción de entornos más seguros para las familias texcocanas.