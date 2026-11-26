Se informó que 15 familias se han integrado al Padrón Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación y/o Riesgo de Trabajo Infantil.

El Gobierno de Atizapán, que encabeza el Presidente Municipal, Pedro Rodríguez Villegas, refuerza acciones para proteger a la niñez y adolescencia, la estrategia municipal contempla la restitución de derechos, la prevención del abandono escolar y la atención a la salud mental; entre los resultados destacan 10 mil 820 estudiantes beneficiados con el programa Escuelas de Paz y 3 mil 897 atendidos mediante pláticas preventivas.

La protección de niñas, niños y adolescentes en Atizapán de Zaragoza, a cargo comprende acciones de prevención del trabajo infantil, restitución de derechos, atención a la violencia escolar, permanencia educativa y cuidado de la salud mental.

Como parte de esta estrategia integral, mil 925 unidades económicas han firmado cartas compromiso para evitar la contratación de menores de edad fuera de los supuestos permitidos por la ley, mientras que 10 mil 820 estudiantes han sido beneficiados con el programa Escuelas de Paz.

Estos resultados fueron presentados durante la Octava Sesión Ordinaria del Comité Municipal para la Erradicación del Trabajo Infantil (COMETI) y la Octava Sesión Ordinaria del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), espacios en los que distintas dependencias del Ayuntamiento dieron cuenta de los avances de sus programas y de las acciones coordinadas para garantizar los derechos de este sector de la población.

En materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, se informó que 15 familias se han integrado al Padrón Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación y/o Riesgo de Trabajo Infantil. Asimismo, se han realizado 11 recorridos de supervisión en 42 colonias, con el objetivo de identificar posibles casos, detectar condiciones de vulnerabilidad y establecer mecanismos de atención.

A estas acciones se suma la participación de mil 925 unidades económicas que han suscrito cartas compromiso para prevenir la contratación ilegal de menores de edad.

En los casos excepcionales en que la legislación permite el trabajo adolescente, deben observarse requisitos específicos, entre ellos contar con al menos 15 años, tener autorización de los padres o tutores y cumplir con jornadas laborales reducidas, además de las demás disposiciones legales aplicables.

Como antecedente de este trabajo, Atizapán de Zaragoza obtuvo el primer lugar del Premio IAPEM a la Gestión Municipal 2025 por el proyecto “Ruta Intermunicipal para Erradicar el Trabajo Infantil”, iniciativa orientada a fortalecer la coordinación institucional para atender esta problemática.

Por otra parte, durante la sesión de SIPINNA se presentaron los informes anuales de actividades, en los que destacaron la elaboración de 83 planes de restitución de derechos, la realización de dos adopciones y el registro de 28 niñas, niños y adolescentes en acogimiento residencial.

En el ámbito educativo, el programa Escuelas de Paz ha beneficiado a 10 mil 820 estudiantes mediante acciones enfocadas en la prevención del acoso escolar y la promoción de entornos educativos seguros. De manera complementaria, el doctor Rodrigo Sánchez de la Peña, secretario técnico de SIPINNA Municipal, expuso el trabajo interinstitucional que se desarrolla para prevenir el abandono escolar, con la participación de las direcciones de Derechos Humanos, SIPINNA, Mujeres, DIF, Juventud, Protección Civil y Desarrollo Social.

La estrategia también incorpora la atención preventiva de la salud mental entre las juventudes. Al respecto, la Dirección de Juventud, informó que se ha llegado a 3 mil 897 estudiantes mediante pláticas de prevención y sensibilización. Además, 150 docentes han recibido capacitación como agentes de apoyo para brindar primeros auxilios psicológicos y detectar situaciones que requieran atención especializada.

En este mismo rubro, 76 servidores públicos han sido capacitados en primeros auxilios psicológicos por la Fundación Sin Depre. Asimismo, la Dirección de Juventud mantiene una línea telefónica de atención, 55 1668 1748, para brindar orientación a jóvenes, mediante la cual reporta haber salvaguardado 4 mil vidas.

Con estas acciones, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza articula la prevención, la atención y la protección de niñas, niños y adolescentes mediante la participación de distintas dependencias, instituciones educativas, familias y sectores de la sociedad, con el propósito de atender los factores de riesgo y garantizar condiciones para su desarrollo integral.