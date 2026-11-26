Disminuye 52% el feminicidio en Edomex durante gobierno de Delfina Gómez





El número de víctimas de feminicidio en el Estado de México disminuyó 52 por ciento durante los primeros tres años del gobierno de Delfina Gómez en comparación con los tres años anteriores, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El dato fue presentado durante la sesión 223 de la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora, en la que autoridades estatales revisaron los resultados de las acciones para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

A través de sus redes sociales, Delfina Gómez señaló que la disminución está relacionada con la aplicación de políticas públicas orientadas a atender las causas de la violencia.

“Con la implementación de políticas públicas que atienden las causas que generan la violencia, durante la presente administración se tiene una reducción del 52 por ciento en el delito de feminicidio, en comparación a los tres años previos”, publicó.

Las medidas que integran la estrategia estatal son la Policía de Género, los Operativos Violeta y la iniciativa “Código Segura”, además de los Espacios Colibrí instalados en tiendas de conveniencia, donde las mujeres pueden solicitar ayuda ante situaciones de riesgo.

También forman parte de estas acciones los 45 Centros LIBRE, que ofrecen orientación jurídica, atención psicológica y acompañamiento a mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

El gobierno estatal informó que mantiene la coordinación entre distintas dependencias para atender las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y fortalecer los mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia.

Durante la reunión, la mandataria sostuvo que las acciones interinstitucionales continuarán para mantener la tendencia a la baja en los casos de feminicidio.

“Reforzaremos el trabajo coordinado para continuar con esta tendencia a la baja, para que nuestras niñas, jóvenes y mujeres mexiquenses puedan vivir libres, seguras y, principalmente, sin miedo”, expresó.