Nevada en CDMX (1967) El Servicio Metereológico Nacional alertó a la población capitalina por posible caída de nieve o aguanieve este fin de semana.

La primera tormenta invernal en el país de la temporada 2026-2027 podría llevar a regiones de la capital y el Estado de México a revivir un evento que no se ha experimentado en estas zonas en más de cincuenta años: se trata de la posible caída de nieve y aguanieve, pronosticada por el Servicio Meterelógico Nacional (SMN) a inicios de esta semana.

De acuerdo con el organismo perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), las bajas temperaturas que iniciarán a partir de este jueves 26 de noviembre, y la probabilidad de nevada contemplada para los días viernes 27 y sábado 28 del mismo mes, están relacionadas a la masa de aire ártico del Frente Frío Núm. 8.

No obstante, más allá de las recomendaciones generales para afrontar el intenso frío de este fin de semana, la población de la Ciudad de México y Edomex también se cuestiona: ¿es normal que caiga nieve en estas regiones? Aunque resulte poco común, la realidad es que no se trata de la primera vez, ya que la zona del Valle de México ha vivido un invierno nevado en diversas ocasiones.

¡Te contamos!

Nevada en CDMX y Edomex este 2026: ¿cuál es el historial de caída de nieve en estas zonas?

La caída de nieve e incluso de aguanieve es un fenómeno poco habitual en el Valle de México, no obstante, existen registros históricos de ocasiones en la que las calles y algunos de los monumentos más emblemáticos de la capital quedaron cubiertos de blanco.

Hasta el momento, existen tres nevadas documentadas durante el siglo XX, las cuales ocurrieron en los años:

1907 .

. 1920 .

. 1967.

¿Sabías que un día como hoy, pero de 1967 una nevada sorprendió a la capital del país? ❄️🥶 Algunos registros indican que en Chapultepec, Paseo de la Reforma y el Zócalo capitalino la nieve alcanzó hasta ocho centímetros de altura y una sensación térmica de -10°C. 🌡️ Si viviste este fenómeno o tus papás o abuelit@s te contaron de esto, comparte la experiencia. 👇🏻🌨️ — Autoridad del Centro Histórico (@ach_CDMX) January 11, 2026

El escenario nevado en la Ciudad de México ocurrido el 11 de enero de 1967 se convirtió en uno de los episodios metereológicos más recordados por los habitantes de la capital, ya que la caída de nieve cubrió diferentes puntos de la región , obsequiando fotografías impresionantes de monumentos y edificios emblemáticos cubiertos de blanco, tales como el Palacio de Bellas Artes o la Diana Cazadora.

Según los datos recabados de aquel evento invernal, la temperatura mínima llegó a los -4 °C, mientras que en zonas como San Ángel, Chapultepec y el Zócalo, la nieve alcanzó aproximadamente ocho centímetros de espesor; en el caso del Ajusco, la acumulación alcanzó los 40 centímetros.

¿Cuándo y dónde caerá nieve en CDMX este 2026?

El pronóstico para este fin de semana contempla la posibilidad de caída de nieve o aguanieve durante la noche del viernes 27 y la mañana del sábado 28 de noviembre, convirtiéndose de esta manera en la primera tormenta invernal en México de la temporada.

De acuerdo a la alerta emitida por las autoridades, las precipitaciones podrían afectar principalmente las partes altas del sur y poniente de la Ciudad de México, tales como las alcaldías:

Álvaro Obregón .

. Cuajimalpa .

. Magdalena Contreras .

. Tlalpan.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indicó que la altitud y condiciones atmosféricas de estas zonas podrían favorecer la formación de nieve o aguanieve, por lo que lugares como el Centro Histórico, Reforma o las principales zonas urbanas están fuera del pronóstico.

Sin embargo, no necesariamente significa que no tendrán complicaciones, pues el SMN prevé lluvias fuertes a muy fuertes a partir de este jueves 26 de noviembre y recomienda a la población a emprender hábitos de protección contra las bajas temperaturas.