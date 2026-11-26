Disminuye 33% la violencia familiar en Cuauhtémoc, reporta alcaldía

La violencia familiar disminuyó 33 por ciento en la alcaldía Cuauhtémoc y durante 2026 no se han registrado feminicidios en la demarcación, informó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien también reportó un incremento de 300 por ciento en la confianza de mujeres y jóvenes para denunciar.

La funcionaria dio a conocer las cifras durante la instalación del Punto Violeta número 590 en una tienda GoMart, ubicada sobre Paseo de la Reforma, como parte de las actividades de los 16 Días de Activismo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La reducción de 33 por ciento en los casos de violencia familiar corresponde a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que el aumento en la confianza para denunciar fue atribuido a información del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Estos resultados reflejan que más mujeres se acercan a solicitar apoyo y destacó la importancia de contar con espacios donde puedan recibir atención inmediata ante situaciones de riesgo, señaló Rojo de la Vega.

“Eso es un Punto Violeta, es saber que puedes entrar, pedir ayuda, encontrar a alguien que está preparado para escucharte, resguardarte y acompañarte”, expresó.

En el acto, la alcaldesa agradeció a GoMart por capacitar a su personal para atender a mujeres que necesiten protección y orientación. Indicó que la respuesta de quienes trabajan en estos establecimientos puede ser determinante cuando una persona enfrenta una situación de violencia.

“Una mujer en peligro no puede esperar a que las autoridades se pongan de acuerdo para recibir ayuda”, sostuvo.

También pidió al personal de la tienda asumir la responsabilidad de brindar apoyo a quienes acudan al establecimiento y recordó que estos espacios deben contar con personas preparadas para escuchar y acompañar a las víctimas.

Con la nueva instalación, Cuauhtémoc alcanzó 590 Puntos Violeta, una red de establecimientos y espacios habilitados para que las mujeres puedan solicitar ayuda ante situaciones de violencia.

La alcaldesa señaló que continuará la incorporación de establecimientos y la capacitación de personal para ampliar la cobertura de esta iniciativa en la demarcación.