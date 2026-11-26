Entregan apoyos económicos a 100 mujeres víctimas de violencia en Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc entregó apoyos económicos a 100 mujeres mediante el programa social “Contra la Violencia, Avánzale”, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conmemorado el 25 de noviembre.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega también presentó una campaña que contempla 16 días de activismo en las colonias de la demarcación, con actividades dirigidas a mujeres, niñas y jóvenes.

La funcionaria señaló que el apoyo económico busca contribuir a que las beneficiarias puedan afrontar necesidades inmediatas, como el pago de renta o la búsqueda de un lugar donde vivir, cuando enfrentan situaciones de violencia.

“Yo te creo, yo te abrazo, no estás sola”, expresó Rojo de la Vega al dirigirse a las mujeres que atraviesan por agresiones. También sostuvo que la atención a esta problemática requiere recursos públicos y acciones institucionales.

Informó que la demarcación cuenta con 590 Puntos Violeta, espacios destinados a proporcionar resguardo, orientación y atención. Estos operan junto con el programa Reacción Violeta y los servicios de asesoría legal y psicológica.

Además hizo énfasis en el trabajo del Centro de Formación Las Amazonas, desarrollado en colaboración con escuelas y centros de capacitación, donde las mujeres pueden aprender oficios y adquirir herramientas para fortalecer su autonomía económica.

Rojo de la Vega señaló que las situaciones de violencia han llevado a muchas mujeres a modificar su vestimenta, recorridos y actividades por temor a sufrir agresiones. Ante ello, subrayó la importancia de que las niñas puedan crecer sin miedo.

Al concluir la ceremonia, las cien beneficiarias acudieron a los módulos instalados en la explanada de la sede de la alcaldía para recibir los recursos económicos.

Como parte del inicio de los 16 días de activismo, también se encendió la iluminación naranja del edificio sede.