El programa beneficia a adultos mayores, personas con discapacidad y menores de cinco años

El Gobierno del Estado de México ha otorgado 80.73 millones de viajes y transbordos gratuitos en los sistemas Mexibús y Mexicable a adultos mayores, personas con discapacidad y niños menores de cinco años, como parte de un programa para facilitar la movilidad de sectores vulnerables.

La Secretaría de Movilidad estatal informó que, entre el 1 de julio de 2024 y el 22 de noviembre de 2026 se destinaron más de 813 millones de pesos para subsidiar este servicio en el Valle de México.

Del total de traslados registrados, 39.84 millones correspondieron a transbordos sin costo, mientras que 40.89 millones fueron viajes gratuitos. Actualmente, el programa representa 92 mil 265 viajes y transbordos diarios.

El secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, explicó que el subsidio busca reducir los gastos de transporte de las familias en situación de vulnerabilidad y facilitar el acceso a los sistemas de transporte público.

El beneficio opera en municipios como Ecatepec, Tecámac, Nezahualcóyotl, Chicoloapan y Chimalhuacán, donde existe una alta demanda de estos servicios.

La dependencia indicó que el volumen acumulado de traslados equivale a 3.5 veces la población de la Zona Metropolitana del Valle de México, integrada por 59 municipios mexiquenses, las 16 alcaldías de la Ciudad de México, ocho municipios de Hidalgo y uno de Morelos, cuya población conjunta asciende a 22.80 millones de habitantes.