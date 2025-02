Medios de EU sentencian sobre los aranceles de Trump: “Es la guerra comercial más tonta de la historia”

Reacciones Los medios estadounidenses repudian la guerra comercial de Trump por contraproducente

El presidente Donald Trump se equivoca gravemente al cumplir su amenaza de aplicar aranceles —“la mejor cosa jamás inventada”, dice— a sus principales socios (México y Canadá) y a su mayor adversario (China) porque dañará no sólo las relaciones de Estados Unidos con el mundo, sino la economía que supuestamente trata de impulsar.

El diario conservador The Wall Street Journal rompió su tradicional apoyo a Trump y le decidió un duro editorial titulado: “La guerra comercial más tonta de la historia”.

El artículo argumenta que la justificación de Trump para un “asalto económico” a Canadá y México “no tiene sentido” y advirtió que la estrategia podría terminar en “desastre”.

“El mayor autogol de todos”

“Esto puede ser el mayor autogol de todos”, dijo Mary Lovely, investigadora principal del Instituto Peterson de Economía Internacional, a CNN en una entrevista telefónica. “Es una enorme apuesta. Es una receta para desacelerar la economía y aumentar la inflación”.

Señaló que México, entre otras cosas, es la mayor fuente extranjera de frutas y verduras para Estados Unidos, mientras que Canadá ocupa el primer lugar en granos, ganado, carnes y productos azucarados; y aunque señaló que los cambios en el valor de las monedas podrían amortiguar algunos, causarán precios más altos para los consumidores, especialmente en las tiendas de comestibles y en materiales de construcción.

“Los precios van a aumentar”, dijo Lovely. “No hay forma de que puedas imponer este impuesto y luego, de repente, ¡puf!, esta carga (inflacionaria) desaparezca, aunque eso es lo que él quiere convencernos de que es cierto”, agregó.

CNN coincide con la analista y señala que los aranceles de Trump “podrían tener un efecto contrario, al elevar los precios ya altos para los consumidores en el supermercado, al sacudir el mercado de valores inestable o al matar empleos en una guerra comercial a gran escala”.

“Trump ve los aranceles como una herramienta de negociación casi mágica, una forma poderosa de ganar ventaja sobre amigos y aliados”, señala, recogiendo el argumento del republicano de que los aranceles son necesarios para corregir el déficit comercial, la inmigración ilegal y el flujo de drogas ilícitas.

Según CNN, Trump señala “correctamente”, que los aranceles durante su primer mandato no causaron inflación problemática.

Sin embargo, advierte, “esos eran aranceles diferentes, aplicados en un mundo muy distinto en un momento muy diferente”.

En su primer mandato (2017-2021), Trump puso en marcha aranceles sobre 380 mil millones de dólares a las importaciones, principalmente chinas, muy por debajo de los 1.4 billones de dólares que empezará a aplicar desde este martes contra sus dos socios del T-MEC y contra China, según estimaciones de la Tax Foundation.

Durante el primer mandato de Trump, la inflación no era un problema, a diferencia de ahora. “Vivir será mucho más caro, en el supermercado, en el concesionario de autos y casi en todas partes”, señala el análisis de CNN, que prevé un frenazo en la Reserva Federal para bajar la tasa de intereses por la presión al alza de la inflación.

“Si los aranceles impulsan las expectativas de inflación al alza, la Reserva Federal puede sentir la presión de mantener las tasas restrictivas por más tiempo, endureciendo las condiciones financieras y pesando sobre el impulso del crecimiento”, reconoció por su parte la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés).

Cada coche, tres mil dólares más

Durante su primer mandato, Trump amenazó, pero nunca ejecutó, aranceles sobre Canadá y México. Sus asesores lo disuadieron de tales movimientos. Ahora no ha sido así, por una sencilla razón: los asesores del presidente de EU no asesoran, obedecen.

“Imponer aranceles de hasta el 25% a nuestros socios comerciales más cercanos corre el riesgo de llevar al caos (al T-MEC), de la cual depende Estados Unidos. ¿Por qué querrías quemar tu propia casa?”, alerta Christine McDaniel, exfuncionaria comercial en el Gobierno del presidente George W. Bush y ahora investigadora principal en el Mercatus Center de la Universidad George Mason.

“Esto es especialmente cierto —apunta—en la industria automotriz, donde las piezas a menudo cruzan la frontera varias veces antes de que un automóvil llegue al concesionario”.

Wolfe Research estima que el precio de un automóvil típico vendido en Estados Unidos podría aumentar en tres mil dólares debido a los aranceles.

10% de aranceles al petróleo canadiense

La industria petrolera ha suplicado a la Casa Blanca que proteja el crudo de los aranceles porque Canadá es la mayor fuente extranjera de petróleo. Los analistas advierten que los aranceles podrían aumentar los precios de la gasolina en los Grandes Lagos, el Medio Oeste y las Montañas Rocosas.

Por eso, la Casa Blanca redujo los aranceles sobre la energía canadiense al 10%, en lugar del 25% completo.

“En cualquier caso, sea 10 o 25%, el Gobierno está jugando con fuego”, dijo Joe Brusuelas, economista jefe de RSM.

“El poder duro está de moda”

El diario The New York Times considera en su análisis que “el poder blando se acabó; el poder duro está de moda”.

“Desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente Trump ha demostrado que prefiere aporrear, no negociar, su camino hacia los objetivos de política exterior”. Señala y advierte que “Trump ha mostrado voluntad de utilizar el poder estadounidense de una manera que la mayoría de sus predecesores modernos no lo han hecho. Su instrumento contundente favorito no es la fuerza militar, sino la coerción económica, como los aranceles que ordenó el sábado sobre productos de Canadá, México y China”.

