Ataque en Sudán deja 58 muertos; hallan más cuerpos tras incursión de grupo paramilitar

Sudán (EFE)

El número de personas fallecidas por un ataque ocurrido en la localidad de Bara, en el estado sudanés de Kordofán del Norte, aumentó a 58 luego de que autoridades locales localizaran 27 cuerpos más en la zona de Azhaf, al oeste de esa comunidad.

De acuerdo con información difundida por el gobierno regional, las víctimas fueron encontradas un día después de la incursión atribuida a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar que mantiene enfrentamientos con el Ejército de Sudán desde abril de 2023.

Los hechos ocurrieron durante el segundo día de la celebración musulmana del Aíd al Adha, también conocida como la Fiesta del Sacrificio. Inicialmente, organizaciones médicas habían reportado entre 27 y 31 fallecidos, pero el balance creció conforme avanzaron las labores de búsqueda.

La Red de Médicos de Sudán denunció que combatientes de las FAR ingresaron a varias aldeas de la zona de Al Marra, donde murieron civiles, incluidos adultos mayores. La organización calificó el ataque como un nuevo acto de violencia contra comunidades donde no existía presencia militar.

Por su parte, la Unión General de la Tribu Dar Hamid aseguró que alrededor de 20 vehículos de combate participaron en la ofensiva contra las aldeas de Al Marra, Umm Saadoun Al Sharif y Al Radha. Según el grupo tribal, habitantes de la región lograron responder y contener la incursión, aunque la tensión continúa en el área.

Las organizaciones locales advirtieron que este tipo de ataques agravan las condiciones de miles de personas que ya enfrentan problemas por la falta de alimentos, servicios básicos y seguridad debido al conflicto armado.

La violencia también alcanzó la región de Darfur. Fuentes militares informaron que al menos cinco personas murieron y nueve más resultaron heridas tras un ataque aéreo atribuido a las FAR en la ciudad de Al Tina, cerca de la frontera con Chad.

De acuerdo con los reportes, un dron lanzó cuatro misiles sobre la zona y uno de ellos impactó un restaurante ubicado en el mercado local. Entre los lesionados hay personas en estado grave que requieren atención especializada.

Kordofán y Darfur se han convertido en algunos de los principales escenarios de la guerra entre el Ejército sudanés y las FAR. Organismos internacionales estiman que el conflicto ha dejado alrededor de 400 mil muertos desde su inicio y ha provocado una de las peores crisis de desplazamiento y hambre registradas en el mundo.