Rumanía expulsa a cónsul ruso tras ataque con dron a edificio en Constanza: Dos heridos

Impacto del presunto dron ruso en la parte alta de un edificio de departamentos en Rumanía Dos heridos al impactar un dron en un edificio en Rumanía (Ministerio de Defensa de Rumanía, Agencia EFE)

Secuelas de la guerra Rusia-Ucrania — El Gobierno de Rumanía declaró este viernes persona non grata, al cónsul de Rusia en la ciudad de Constanza, en represalia por el impacto de un dron ruso contra un edificio residencial, que explotó y provocó un incendio en el que dos personas resultaron heridas.

El presidente de Rumanía, Nicușor Dan, informó que el consulado de Constanza, a unos 190 kilómetros de Galati, donde se produjo el ataque, quedará clausurado. “Anoche se produjo un grave incidente en el que dos ciudadanos resultaron heridos y la responsabilidad recae íntegramente en Rusia”, justificó esa decisión el jefe del Estado tras una reunión del Consejo Supremo de Defensa.

El funcionario ya había anunciado que su país, miembro de la OTAN y de la Unión Europea (UE), respondería de forma proporcionada al ataque ruso.

El jefe del Estado explicó que el aparato, un modelo Geran-2 de fabricación rusa, era parte de un grupo de 43 drones que sobrevoló la vecina Ucrania, con la que Rumanía comparte más de 600 kilómetros de frontera.

OTAN

Rumanía ha anunciado que pedirá a la OTAN el despliegue de medios antidrones y que ha comunicado lo sucedido a la Alianza, a la Unión Europea y lo hará también al Consejo de Seguridad de la ONU.

Dan recordó que Rumanía tiene un acuerdo con Ucrania para la producción conjunta de drones y que existe un mecanismo con Estados Unidos y Gran Bretaña para acelerar la producción y las pruebas de drones y de capacidades antidrones.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció este viernes apoyo “en cualquier forma que sea necesaria” al Gobierno de Bucarest.

La OTAN, la Unión Europea, y países como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, España y Hungría condenaron este viernes el ataque.

RESPUESTA

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que el origen del dron que impactó contra un edificio de departamentos en una ciudad rumana, cerca de la frontera con Ucrania, no ha sido demostrado y pidió a Bucarest pruebas de que se trata de un aparato ruso.

“Nadie puede determinar el origen (del dron) hasta que se realice un examen de ese aparato”, dijo el jefe del Kremlin durante una rueda de prensa al término de su viaje de tres días a Kazajistán para participar en una cumbre de la Unión Económica Eurasiática.

Putin aseguró que desconoce los detalles del incidente del que fue informado poco antes de la rueda de prensa. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026