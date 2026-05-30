80 niños muertos en el Líbano; UNICEF alerta por aumento de menores involucrados en las ofensivas israelíes

Niños en el Líbano más de 370 mil niños huyen en tres semanas por la violencia entre Israel y Hizbulá (Redes Sociales)

La situación humanitaria en Líbano sigue deteriorándose. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó que durante la última semana cerca de 80 niños murieron o sufrieron heridas a causa de los ataques israelíes en territorio libanés, una cifra que refleja el impacto que el conflicto continúa teniendo sobre la población civil.

De acuerdo con Ricardo Pires, portavoz de la organización, en los últimos siete días se registraron 77 menores fallecidos o lesionados, lo que equivale a un promedio de 11 niños afectados cada 24 horas. Además, desde que comenzó el actual ciclo de hostilidades, 55 menores han perdido la vida y otros 212 han resultado heridos.

La advertencia de UNICEF ocurre mientras el presidente de Líbano, Joseph Aoun, solicitó a Estados Unidos intensificar sus esfuerzos diplomáticos para alcanzar un cese de hostilidades. Durante una conversación con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el mandatario sostuvo que un alto al fuego es indispensable para avanzar en cualquier negociación que permita reducir la violencia.

Por su parte, Rubio reiteró el compromiso de Washington de continuar participando en las gestiones diplomáticas que buscan estabilizar la región y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en reuniones anteriores.

La violencia no ha disminuido en las últimas horas. El Ministerio de Salud libanés reportó que 31 personas murieron y otras 68 resultaron heridas durante recientes bombardeos. Entre las víctimas se encuentran ocho ciudadanos sirios fallecidos en la localidad de Adloun, varios de ellos menores de edad.

Al mismo tiempo, el Ejército israelí emitió nuevas órdenes de evacuación para seis localidades, ampliando las zonas afectadas por las operaciones militares.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que las fuerzas de su país continúan avanzando en territorio libanés. Durante una visita a tropas desplegadas en la zona, afirmó que las operaciones se mantienen en distintos puntos, incluido Beirut y el valle de la Becá, con el objetivo de golpear posiciones de Hezbollah.

Desde Irán, el gobierno condenó los ataques y acusó a Estados Unidos de respaldar las acciones militares israelíes. Las autoridades iraníes señalaron que los bombardeos han provocado numerosas víctimas y el desplazamiento de cientos de miles de personas.

En respuesta, Hezbollah informó que realizó ataques contra equipo militar israelí en la zona de Al-Baraka, donde aseguró haber alcanzado una excavadora blindada y un vehículo militar mediante explosivos.

Según cifras del Ministerio de Salud de Líbano, entre el 2 de marzo y el 29 de mayo los ataques israelíes dejaron 3 mil 355 personas fallecidas. La crisis mantiene en alerta a organismos internacionales, que advierten sobre el creciente costo humano del conflicto, especialmente entre niñas, niños y familias desplazadas.