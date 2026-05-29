En el aire, visto bueno en EU para un acuerdo de paz con Irán

Donald Trump evalúa con su gabinete el siguiente paso en la crisis con Irán (EFE)

Tensión en Oriente Medio — La reunión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump tuvo este viernes en la Casa Blanca con su equipo de seguridad para tomar una “decisión final” sobre el conflicto con Irán concluyó sin acuerdo, por lo que el ansiado acuerdo de paz con el régimen de los Ayatolás sigue en el aire, aunque Teherán advierte que no ha tomado ninguna decisión sobre las exigencias de Washington, destacó el periódico “The New York Times”.

La reunión que se llevó a cabo en la de crisis de la Casa Blanca que duró poco más de dos horas no arrojó ningún fallo, ya que Trump no encontró argumentos para decidir sobre un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán, señaló al influyente periódico neoyorquino un alto cargo de la administración republicana que habló bajo condición de anonimato.

El Gobierno estadounidense cree estar cerca de un trato, pero aún quedan ciertos asuntos por debatir, entre ellos el desbloqueo de fondos iraníes, reportó “The New York Times”.

El magnate republicano había anunciado que convocaba este viernes a un encuentro en la Casa Blanca “para tomar una decisión final” sobre Irán, pero este fallo no llegó y será en las próximas horas cuando Trump posiblemente decida el siguiente paso sobre este conflicto.

ARMAS NUCLEARES

En una publicación en la red Truth Social, Donald Trump subrayó que la República Islámica debe renunciar a desarrollar un arma nuclear y debe reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz, que mantiene bloqueado en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí, como condiciones para tomar en serio un posible acuerdo de paz.

Un helicóptero MH-60R Sea Hawk de EU, se acerca al USS Delbert D. Black, después de patrullar el mar Arábigo en apoyo al bloqueo de Estados Unidos contra Irán (EFE)

Trump había anunciado temprano este viernes que se levantaría el bloqueo naval impuesto contra Irán, aunque condicionó la medida al cumplimiento por parte de Teherán de varias exigencias, como el de comprometerse a no desarrollar “nunca” armas ni bombas nucleares. Asimismo, se le exigió la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz para permitir el tránsito marítimo sin restricciones ni peajes en ambas direcciones.

Trump también aseguró que las minas navales colocadas en la zona del estrecho de Ormuz deberán ser eliminadas, y como aseguró el mandatario republicano, fuerzas estadounidenses ya destruyeron varias de ellas mediante operaciones de desminado submarino, mientras que Irán se encargará de retirar las restantes.

La Casa Blanca anunció el jueves que sus negociadores alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán, que está pendiente de la aprobación final de Trump, aunque Teherán negó haber cerrado un trato.

SIN DECISIÓN

Tras conocer el posicionamiento de EU, el régimen de los ayatolás dijo este viernes que no se fían de tantas declaraciones de Trump y otros funcionarios de Washington, por lo que esperarán a ver el acuerdo ratificado antes de pronunciarse.

El desbloqueo del estrecho de Ormuz, entre los puntos centrales de las negociaciones entre EU e Irán (Archivo/EFE)

La agencia oficial de noticias iraní, Fars, que citó a fuentes del régimen, asegura que Irán defiende aún “no se ha tomado una decisión oficial” en torno al acuerdo de paz que también se encuentra revisando Trump. Además, ha rechazado las palabras del republicano, las cuales ha descrito de “una mezcla de verdad y falsedad”.

Tal y como han indicado estas fuentes a la agencia, el régimen ha calificado también dichos comentarios de Trump de “un intento de retratar una victoria fabricada”. En el marco del estrecho de Ormuz, Irán ha señalado a Fars que, una vez Estados Unidos levante el bloqueo, abrirán el estrecho “de acuerdo a lo establecido en las disposiciones preestablecidas”.

En cuanto a los detalles del acuerdo, Irán ha dejado entrever que una de sus condiciones es la gestión por parte de Omán e Irán, dicen que el acuerdo debe incluir la paz en el Líbano y la retirada del ejército israelí, pero que su uranio enriquecido no se lo van a llevar los americanos.

En una primera fase deben liberarse, dicen, 12,000 millones de dólares iraníes bloqueados por las sanciones internacionales.

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