EU avala el genocidio israelí en Gaza con su sexto veto en el Consejo de Seguridad a la ayuda humanitaria

Genocidio Un superviviente del Holocausto pide este miércoles durante una manifestacion en Londres parar el genocidio en Gaza (NEIL HALL/EFE)

Una vez más, Estados Unidos vetó en solitario una resolución para propiciar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, un texto que había sido presentado por los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Esta es la sexta ocasión en la que Estados Unidos veta una resolución crítica con Israel desde el estallido de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023; los cinco anteriores vetos se produjeron bajo el mandato del demócrata Joe Biden, lo que confirma que el apoyo estadounidense al genocidio en marcha emprendido por el govierno ultranacionalista judío de Benjamín Netanyahu cuenta con la bendición de los dos partidos.

La resolución fue presentada por el grupo llamado E10, es decir, los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, por lo que tiene asegurada la mayoría de dos tercios para salir adelante, siempre que no la vete una de las cinco potencias con asiento permanente (EU, Rusia, China, Francia y Reino Unido). Los diez miembros no permanentes actuales del Consejo de Seguridad de la ONU son Argelia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, República de Corea, Sierra Leona y Somalia.

Pulido para evitar (en vano) el veto

En los anteriores vetos, el pretexto puesto por EU fue que no se hacía una mención explícita al terrorismo de Hamás y a exigir que libere a los rehenes. En esta ocasión ni siquiera sirvió que se hiciera mención expresa.

El texto de la resolución había sido “pulido” precisamente para suscitar el máximo consenso posible, y de hecho apenas hay una mención directa a Israel, en su preámbulo, sin críticas directas.

Solo contiene tres puntos: pide un alto el fuego inmediato e incondicional, reitera la demanda de que Hamás libere a los rehenes israelíes y exige “eliminar de inmediato todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza a gran escala” y “restaurar todos los servicios esenciales” en la franja.

Eso sí, hay en el preámbulo un llamamiento a “la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza” que podría ser inaceptable para Estados Unidos, aunque para ganar el apoyo de Washington también incluye un apoyo claro a “los esfuerzos de Qatar, Egipto y EU” para volver a las negociaciones de paz.

La catastrófica situación humanitaria en Gaza en los dos últimos meses -donde se ha pasado de una interrupción total de la asistencia a un escenario de ayudas caóticas y que han terminado en matanzas- ha motivado críticas a Israel por parte de países que habitualmente son aliados suyos, como Francia, Reino Unido o Alemania, pero no así de Estados Unidos.

Israel debe “rendir cuentas”

El jefe humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher, reveló hoy que el último día decenas de personas fueron declaradas muertas en hospitales de Gaza a los que llegaron luego de que las fuerzas israelíes reconocieran que habían abierto fuego.

Además, “los equipos médicos de emergencia han confirmado haber atendido cientos de casos con traumatismos”, aseguró.

El Ejército israelí mató ayer al menos a 95 personas e hirió a otras 440, según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí.

Ese saldo se suma al de otros 63 muertos y cientos de heridos registrados en los tres días anteriores y de los que dio cuenta la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

“El mundo observa, día tras día, escenas horribles de palestinos que son tiroteados, heridos o asesinados en Gaza simplemente por intentan comer. Nadie debería tener que arriesgar su vida para alimentar a sus hijos”, dijo Fletcher, quien reclamó investigaciones inmediatas e independientes sobre estos hechos, como lo han hecho otros responsables de Naciones Unidas.

“Estos no son incidentes aislados, y los responsables deben rendir cuentas”, recalcó.

Desde que empezaron a funcionar tres puntos para una distribución restringida de comida, gestionados por una entidad privada estadounidense-israelí, los palestinos que han intentado llegar a éstos para recoger alimentos han sido blanco de ataques militares en las inmediaciones.