Israel y Líbano acuerdan nueva reunión tras conversaciones en Washington

Reunión entre Israel y Líbano en Washington, Marco Rubio fungió como mediador (@fmjai/x)

Los Gobiernos de Israel y Líbano acordaron volver a reunirse en una fecha y lugar aún por determinar, tras las conversaciones de paz celebradas este martes en Washington, así lo informó Estados Unidos, que actúa como mediador.

“Todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar mutuamente convenidos”, indicó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

El embajador de Israel en EU, Yechiel Leiter y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, sostuvieron un encuentro de dos horas y media en presencia del secretario de estado, Marco Rubio, con el propósito de poner fin a los ataques israelíes en Líbano, iniciados tras la guerra con Irán.

Las negociaciones, de las que fue excluido el grupo chií, constituyeron el encuentro de más alto nivel entre Israel y Líbano desde 1993.

Según el Departamento de Estado, Israel pidió “el desarme de todos los grupos terroristas no estatales”, en referencia a la milicia chií Hezbolá, y reiteró su compromiso de “entablar negociaciones directas para resolver las cuestiones pendientes y alcanzar una paz duradera”.

Por su parte, Líbano reclamó “un alto el fuego” y el respeto de las condiciones del cese de hostilidades anunciado en 2024, que garantiza la “integridad territorial y plena soberanía” del país, según el Gobierno estadounidense.

La Administración de Donald Trump insistió en que cualquier cese de hostilidades debe acordarse directamente entre los dos gobiernos, con la mediación de Estados Unidos, y no por vías paralelas.

Unidos contra el grupo chií

Al termino de la reunión, Leiter, indicó que Israel y Líbano están unidos en contra del grupo chií.

“Descubrimos hoy que estamos del mismo lado de la ecuación, y eso es lo más positivo que podíamos haber obtenido. Ambos estamos unidos en el objetivo de liberar al Líbano de la ocupación ejercida por el poderío iraní llamado Hezbolá”, precisó Leiter a la prensa a su salida del Departamento de Estado.

El embajador israelí defendió en sus declaraciones que la ofensiva de su país en Líbano ha permitido debilitar a Hezbolá y que “se avance hacia una nueva era de paz”.

Leiter explicó que dejó claro que la seguridad de los civiles israelíes “no es negociable”.

“Hablamos de varias cosas, sobre todo de la visión a largo plazo, donde habrá una frontera claramente delimitada entre nuestros países, y la única razón por la que necesitaremos cruzar al territorio del otro será para ir en viaje de negocios o de vacaciones”, enfatizó.

Las conversaciones tienen lugar tras seis semanas de enfrentamientos entre el grupo chií e Israel en territorio libanés, donde más de 2 mil personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas a causa de los ataques e incursiones israelíes desde el pasado 2 de marzo.

Hezbolá ha lanzado decenas de cohetes y misiles contra Israel, que han causado decenas de víctimas.

Las negociaciones podrían verse abocadas al fracaso debidos a las profundas discrepancias entre ambas delegaciones.

El Gobierno libanés aboga por un alto al fuego inmediato que abra la puerta a un diálogo más amplio sobre seguridad fronteriza, pero Israel descarta un cese al fuego y exige el desarme total de Hezbolá, así como la creación de una “zona de seguridad” en el sur de Líbano que le permita controlar la franja entre la frontera y el río Litani.

Al iniciar el encuentro, Rubio calificó la reunión de “oportunidad histórica” y destacó que no solo se trata de abordar un posible alto al fuego sino “una solución permanente a 20 o 30 años de influencia de Hezbolá” en la región.

Rechazo de Hezbolá

Por su parte, el líder del grupo chií, Naim Qassem, rechazó las conversaciones “sin sentido” con Israel y consideró que un cambio de estrategia como este requiere un previo consenso interno entre libaneses. (Con información de EFE)