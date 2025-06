Trump, desatado: ordena despliegue de 700 marines en LA y pide arrestar al gobernador de California

Represión Un manifestante grita consignas frente a integrantes de la Guardia Nacional de California ubicados en la entrada de un edificio federal este lunes en el centro de Los Ángeles (Alex Segura/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emprendido una huída hacia adelante en su guerra declarada contra los inmigrantes en California, con el envío de 700 marines a Los Ángeles, para que se sumen a los dos mil soldados de la Guardia Nacional y aplasten la protesta por las redadas masivas.

Los 700 uniformados del Centro de Combate Aéreo-Terrestre del Cuerpo de Marines en California han sido movilizados, según afirmaron a CNN tres personas familiarizadas con el asunto, y se unirán a las tropas de la Guardia Nacional que fueron activadas por el mandatario republicano durante el fin de semana sin el consentimiento del gobernador, Gavin Newsom y la alcalde de Los Ángeles, Karen Bass.

El despliegue de un batallón completo de marines representa una escalada significativa en el uso de militares por parte de Trump como demostración de fuerza ante los manifestantes, aunque aún no está claro cuál será su función específica en Los Ángeles, dijeron las fuentes.

Al igual que los miembros de la Guardia Nacional, los marines tienen prohibido participar en tareas de orden público, como realizar arrestos, a menos que Trump invoque la Ley de Insurrección, que permite al presidente emplear a las Fuerzas Armadas para reprimir una insurrección o rebelión contra el poder federal.

Aunque algunos marines han colaborado en tareas de seguridad fronteriza en el sur del país, un funcionario estadounidense dijo que no se habían movilizado marines dentro del territorio nacional como ahora en California desde los graves disturbios raciales de 1992 en Los Ángeles.

“Si yo fuera Tom, lo arrestaría”

Trump abrió este lunes un segundo frente en su particular guerra contra la “ciudad-santuario” de Los Ángeles, sugiriendo a su “zar de la frontera, Tom Homan, que no dé marcha atrás en sus declaraciones del domingo, cuando amenazó con arrestar al gobernador demócrata. si entorpecía el despliegue de los soldados.

“Si yo fuera Tom, lo haría; a Gavin le gusta la publicidad”, dijo Trump al ser preguntado por la prensa sobre un eventual arresto del gobernador demócrata. “Ha hecho un trabajo pésimo. Me cae bien Gavin Newsom; es buena persona, pero es tremendamente incompetente, todo el mundo lo sabe”, aseguró.

El ‘zar de la frontera’ aclaró este lunes que no hay planes para arrestar al gobernador, pero advirtió que la Administración de Donald Trump no tolerará que nadie “obstaculice la aplicación de la ley”.

Por su parte, Newsom respondió con un desafiante: “Tom, arréstame”.

“La ciudad estaría destruída”

Trump aprovechó también para lanzar uno de sus habituales bulos apocalípticos contra sus adversarios, al asegurar que, de no haber ordenado el despliegue de la Guardia Nacional, como trató de impedir el gobernador “Newscum” (“Nueva escoria”, como llama peyorativamente a Newsom, jugando con el inglés).

“Tomamos una gran decisión al enviar a la Guardia Nacional para lidiar con los violentos disturbios instigados en California. De no haberlo hecho, Los Ángeles habría quedado completamente destruida”, advirtió en su plataforma, Truth Social.

Pese a que los disturbios en tres puntos de la metrópolis fueron controlados por la policía angelina, y no por la intervención directa de la Guardia Nacional, Trump volvió a calificar de incompetente al gobernador y a la alcaldesa, y subrayó que deberían decir “GRACIAS, PRESIDENTE TRUMP, ES TAN MARAVILLOSO. NO SERÍAMOS NADA SIN USTED, SEÑOR”, pero en su lugar “prefieren mentirle al pueblo de California y a Estados Unidos, diciendo que (el envío de tropas) no era necesario y que estas son ‘protestas pacíficas’”.