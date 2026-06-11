Evacúan parte del Pentágono por incidente con materiales peligrosos; investigan problema en la calidad del aire

Pentágono Autoridades anuncian la evacuación del Pentágono en Estados Unidos.

Autoridades estadounidenses ordenaron este jueves la evacuación de varias áreas del Pentágono y activaron protocolos de emergencia después de que los sistemas de monitoreo del edificio detectaran una posible anomalía relacionada con materiales peligrosos y la calidad del aire dentro de la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

¿Por qué evacuaron el Pentagono este jueves 11 de junio?

De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos del Condado de Arlington, equipos especializados en materiales peligrosos fueron desplegados en el complejo militar para apoyar a la unidad de respuesta de la Agencia de Protección de las Fuerzas del Pentágono. Como medida preventiva, varios pisos y corredores del edificio fueron desalojados, mientras que otras áreas permanecieron bajo órdenes de confinamiento temporal.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, informó que los sofisticados sistemas de seguridad ambiental del inmueble detectaron un problema relacionado con la calidad del aire, lo que obligó a activar los protocolos de protección establecidos para este tipo de situaciones. Según el funcionario, las medidas fueron adoptadas de manera preventiva mientras especialistas determinaban la naturaleza y el alcance del incidente.

Reportes de medios especializados estadounidenses señalaron que la restricción afectó varios corredores distribuidos entre los pisos dos y cinco del edificio, considerado uno de los complejos gubernamentales más protegidos del mundo. Fuentes citadas por CNN indicaron que algunas zonas fueron evacuadas mientras personal de emergencia realizaba pruebas adicionales para descartar riesgos químicos o biológicos.

El Pentágono cuenta con sistemas avanzados de monitoreo ambiental desarrollados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, capaces de detectar contaminantes en el aire, aislar áreas específicas y modificar la ventilación para evitar la propagación de posibles sustancias peligrosas. Estas capacidades permitieron que la respuesta se concentrara en sectores concretos del edificio sin necesidad de evacuar a los miles de empleados que laboran diariamente en el complejo.

Horas después del inicio de la emergencia, diversos reportes de prensa indicaron que las autoridades investigaban la posibilidad de que la alerta hubiera sido provocada por una falsa alarma, aunque al cierre de esta edición no se había emitido un informe definitivo sobre las causas exactas del incidente. Las autoridades federales y locales continuaban realizando evaluaciones para confirmar que no existiera riesgo para el personal ni para las operaciones del Departamento de Defensa.